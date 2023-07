Menziken Schulraumprovisorium Fluckmatt: So sollen die Container bald aussehen Menziken wächst – zehn neue Klassen sollen bis im Jahr 2026 dazukommen. Da ein Neubau nicht denkbar ist, sind solche Containerlösungen die beste Variante.

Ein solches Schulraumprovisorium soll bald auch in Menziken stehen. Bild: Gemeinde Menziken

Gleich gegenüber dem Friedhofparkplatz soll der Eingang des neuen Schulraumprovisoriums auf der Fluckmatt sein. Gemäss Projektbeschreibung entsteht hier Platz für voraussichtlich neun Klassen. Die Baukosten von 1,95 Millionen Franken wurden an der Sommergmeind Mitte Juni vom Menziker Souverän bewilligt – wenn auch erst nach einer fast einstündigen Diskussion über alternative Lösungen. Eine Votantin meinte an der Gemeindeversammlung schliesslich: «Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beissen, für unsere Kinder.» Bis Ende Juli liegt das Baugesuch für das Provisorium noch öffentlich auf.

Ein Bezug ist voraussichtlich frühestens auf das zweite Semester des Schuljahrs 2023/24 geplant, wie Gemeindeschreiber Michael Schätti im Juni gegenüber der AZ sagte. Das Containergebäude wird zwei (5,6 Meter) respektive drei Etagen (8,4 Meter) hoch sein. Neben dem Gebäude soll zudem ein Platz zum Spielen sein.

Langfristig soll ein neues Schulzentrum her

Das Provisorium soll der Gemeinde genügend Zeit verschaffen, um ein neues Schulzentrum zu planen. «Die Situation ist akut. In einem Jahr können wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr unterbringen», sagte der zuständige Gemeinderat Herbert Karli an der Sommergmeind. Vier neue Klassen werden allein nach den Sommerferien in Menziken die Schule besuchen.

Bis 2026 wird in der Oberwynentaler Gemeinde mit rund zehn neuen Klassen gerechnet. Die bestehenden Schulgebäude sind gemäss dem Gemeinderat jedoch nicht für einen Ausbau geeignet. Deshalb soll ein neues Schulzentrum gebaut werden. Dafür muss aber Land umgezont werden. Der Prozess wird also voraussichtlich noch mindestens acht Jahre dauern. Auf der Fluckmatt Nord sollen die Menziker Schülerinnen und Schüler bis dahin in modernen Schulzimmern unterrichtet werden.