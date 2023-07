Menziken Nach Blitzeinschlag: In Menziken steht die Kirchenuhr still Nach einem Blitzeinschlag am Dienstagnachmittag steht die Uhr der Reformierten Kirche Menziken auf 14.13 Uhr. Dies könnte noch den ganzen Sommer so bleiben.

Am Menziker Kirchturm ist zu erkennen, wann der Blitz eingeschlagen ist: Um 14.13 Uhr. Bild: Bruno Von Nünlist

Am Dienstagnachmittag schlug ein Blitz in den Kirchturm der reformierten Kirche ein, wie das Wynentaler Blatt berichtet. Das habe auch die Versicherung der Kirche unterdessen bestätigt. Die wurde wegen dem Schaden eingeschaltet, den der Blitz verursacht hat. Uhrwerk, Steuerung und einige Geräte in der Kirche seien kaputt – und die Uhr in der Turmuhrsteuerung im Parterre der Kirche zeige noch den genauen Zeitpunkt des Stillstands an: 14.13 Uhr.

Dass die Uhr stillsteht, habe man schon bemerkt, «als das Viertelstundengeläut zwei Minuten später ausblieb», wie Bruno von Nünlist vom Sekretariat der Reformierten Kirche Menziken-Kulm auf Anfrage sagt. Die Reparatur der Uhr könne aber noch eine Weile dauern, wie von Nünlist weiter erzählt: «Die Kirchturmuhr macht nun Sommerpause.»

Wie gross der gesamte Schaden nach dem Gewitter ist, kann gemäss Nünlist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Spezialisten müssten die Situation erst noch begutachten. «Es braucht jemanden für die Turmuhrsteuerung und einen Dachdecker, um allfällige Schäden an der Turmhaube ausfindig zu machen», sagt von Nünlist. Der Spezialist für die Beschallungsanlage der Kirche habe bereits mit den Reparaturen begonnen.

Dennoch sei der Pfarrer bereits darüber informiert worden, dass er für den Gottesdienst am kommenden Sonntag «eventuell auf die natürliche Akustik wird vertrauen müssen», wie von Nünlist sagt.

Für die Gottesdienste während der Sommerpause der Kirche – diese dauert vom 23. Juli bis zum 6. August – werden die Gläubigen gebeten, umliegende Kirchgemeinden zu besuchen. «Umliegende Kirchgemeinden haben dies ebenso gehandhabt und ihre Kirchgänger zu uns geschickt, als sie Sommerpause hatten», sagt von Nünlist. Das sei koordiniert und abgesprochen unter den Kirchgemeinden «und hat nichts mit Gottes Blitz zu tun.»