Menziken Mehrere Gräber beschädigt - Jugendlicher wird geschnappt In Menziken hat ein Jugendlicher mehrere Gräber beschädigt. Trotz Fluchtversuch konnte er angehalten werden.

Der Jugendliche flüchtete zunächst. zvg

Am Freitag, 3. Dezember ging um die Mittagszeit die Meldung bei der Kantonspolizei Aargau ein, wonach ein Jugendlicher mehrere Gräber auf dem Friedhof Menziken beschädige.

Mutwillig zertreten. zvg

Der Täter zertrat bei 22 Gräbern den Grabschmuck und beschädigte Grabkreuze. Durch einen Passanten konnte der Jugendliche beobachtet und angesprochen werden. Kurz darauf flüchtete der Täter.

Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Aargau-Süd ergaben, dass es sich beim Täter um einen 13-jährigen Jugendlichen aus der Region handelt. Dieser konnte kurze Zeit später angehalten werden. Er hat die Tat gestanden. Der Kantonspolizei-Stützpunkt in Unterkulm (062 768 55 00) hat die Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte können sich dort melden. (has)