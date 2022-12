Menziken Hundepension Villa Schlappohr: Betreiber mit Baugesuchsverfahren auf falschem Fuss erwischt Mit dem Betrieb ihrer kleinen Hundepension Villa Schlappohr am Dorfrand in Menziken sind Simone Abbet und ihr Lebenspartner Christian Ziegler zufrieden. Das Echo sei sehr positiv. Überrascht sind sie, dass sie nun noch eine Baubewilligung brauchen für die Betreuung der Tiere.

Nicht gross, sondern fein und familiär mit individueller Betreuung: An erhöhter Lage am Dorfrand in Menziken erfüllen sich Simone Abbet und ihr Lebenspartner Christian Ziegler mit ihrer kleinen Hundepension Villa Schlappohr einen lange gehegten Traum. Die Tiere sollen integriert sein in den Alltag – ohne Zwinger, ohne Massenhaltung, lautet ihr Ziel.

Im vergangenen Jahr begann die Planung. Corona machte den beiden bei der Umsetzung allerdings einen Strich durch die Rechnung. Nach einer Verzögerung – «im Lockdown sucht niemand eine Betreuung für seinen Vierbeiner» – konnten sie im Frühling dieses Jahres starten im Haus an der Rasenstrasse. Gemäss Konzept werden täglich höchstens drei Hunde aufgenommen. Es seien vor allem ältere Tiere, die sich in einer grösseren Pension weniger wohlfühlen, präzisiert Ziegler.

Die direkten Nachbarn sind im Bild

Für die Teilumnutzung in die Kleinhundepension Villa Schlappohr liegt nun bis 19. Dezember das Baugesuch auf in der Abteilung Bau und Planung sowie auf der Website der Gemeinde www.menziken.ch. Warum zum jetzigen Zeitpunkt? Auch wenn nur drei Hunde betreut würden, müsse für den Betrieb offenbar eine Baubewilligung vorhanden sein, sagt Ziegler auf Nachfrage am Telefon. Er sei selber überrascht worden, räumt er ein. Denn eine Privatperson, gibt er zu bedenken, dürfe bis zu fünf Hunde halten.

Mit den direkten Nachbarn, fährt Ziegler fort, hätten sie das Gespräch gesucht, hätten transparent über die Pläne informiert. «Sie wissen Bescheid und haben das Projekt für gut befunden.» Seit Dreivierteljahren funktioniere es denn auch reibungslos. «Es läuft erstaunlich gut. Unsere Hundepension kommt an, das Echo ist sehr positiv, die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sind begeistert.» Das Baugesuchsverfahren, daraus macht Ziegler keinen Hehl, sei für sie ärgerlich. Offenbar habe sich jemand an die Gemeinde gewandt, weil die Hundepension nicht genehm sei – «vielleicht aus Neid?». Von einigen Menschen werde die Grundhaltung «Hunde gleich Probleme» vertreten, stellt Ziegler fest.

Spielzone im Garten, Ruhezone im Haus

Die Tiere in der Villa Schlappohr dürfen laut Konzept bis 35 Kilogramm schwer sein, müssen die Hundeschule besucht haben, die Basiskommandos kennen, geimpft sein. Sie können sich frei bewegen, werden täglich ausgeführt und «mit Herz und Verstand betreut, als wären es unsere eigenen», steht im Konzept. Im grossflächigen Garten besteht reichlich Platz zum Herumtoben. Mit einem Zaun um das ganze Gelände sowie einem Sichtschutz soll ein sicherer Betrieb gewährleistet werden. Aufgestellt in der Mitte der Spielzone sind zudem ein kleiner Badetümpel sowie ein Agility-Tunnel.

Die Ruhezone mit den Schlafplätzen – die Hunde können diese selber aussuchen – befindet sich im Haus. Sogenannte Listenhunde beispielsweise oder verhaltensauffällige Tiere werden nicht aufgenommen. Mit diesem Konzept und der überschaubaren Anzahl Tiere sowie der direkten Betreuung kann laut Simone Abbet und Christian Ziegler sichergestellt werden, dass die Nachbarn nicht gestört werden. «Für Fragen und Anregungen haben wir ein offenes Ohr.»