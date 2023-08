Menziken Feuerwehrvereinigung: Freunde der «Lise» suchen neue Bleibe – nun wird ein Teil des Inventars liquidiert Am Samstag veranstaltet die Menziker Feuerwehrvereinigung einen Flohmarkt. Das hat einen unglücklichen Hintergrund.

Die «Lise», die ausgediente Autospritze der Feuerwehr Menziken, hat heute noch viele Bewunderer. Bild: zvg

Sie haben sich vor über 30 Jahren zusammengeschlossen, die Feuerwehrvereinigung «Freunde der Lise». Lise, das ist alte Autospritze der Feuerwehr Menziken, die inzwischen natürlich nicht mehr in Betrieb ist, dafür mit Jahrgang 1945 schon Oldtimer-Status hat. Inzwischen besteht der Verein aus 136 ehemaligen Feuerwehrlern und Feuerwehrenthusiasten.

In all den Jahren hat der Verein verschiedenste Ausrüstungsgegenstände und Utensilien angehäuft, wie Vereinspräsident Christian Schweizer erklärt: «Von antik bis weniger wertvoll.» Darunter habe es Feuerwehrschläuche, Helme, Handwagen, Atemschutzgeräte, Rettungsschlitten, Lampen und so weiter.

Das muss nun alles weg, die Feuerwehrvereinigung organisiert am kommenden Samstag in ihrem Lager einen Flohmarkt, zwecks Teilliquidation des Inventars. Schweizer: «Nach dem Motto ‹Alles muss raus› werden die Preise sehr niedrig sein.» Der Markt findet von 10 bis 13 Uhr an der Menziker Grünaustrasse statt – unweit des Herkules-Areals.

Lastwagen suchen ein Zuhause

Der Ort, an der sich das Lager befindet, ist auch der Grund für die Liquidation. Schweizer: «Unser Vermieter hat den Mietvertrag per Ende Oktober gekündigt – darum und weil wir definitiv kein Feuerwehrmuseum eröffnen, trennen wir uns von einem Grossteil unseres Bestands.» Heisst, Ende Oktober muss wirklich alles raus. Nur wohin, das ist bisher teilweise noch unklar. Zwar habe man für einen Teil des Materials und für die beiden kleineren Fahrzeuge bereits eine neue Bleibe gefunden. Die grösseren Fahrzeuge machen noch Schwierigkeiten, so Schweizer: «Wir suchen eine Werkstatt, in der wir zwei Lastwagen unterbringen können.» Günstig bis gratis, wenn möglich am obersten Ende des Wynentals.

Noch ist auch offen, was passiert, wenn die Vereinigung bis Anfang November keinen neuen Platz gefunden hat. Verkaufen ist keine Option, das ist für Schweizer klar: «Für einen der Lastwagen hätten wir eine temporäre Bleibe, doch da könnten wir nicht daran rumschrauben.» Der andere sei Stand heute ab November tatsächlich obdachlos.

Nicht betroffen von der Räumung sei übrigens die «Lise», ist es Schweizer wichtig zu betonen. Die sei in der Scheune der Firma Fischer Reinach AG beim Menziker «Sternen» gut versorgt.