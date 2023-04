Menziken Erste Versammlung der neuen Gemeinde: Zwischen Menziken und Burg werden die letzten Rädchen verzahnt An der ersten Gemeindeversammlung der neu fusionierten Gemeinde Menziken gilt es einige Angleichungen vorzunehmen. Weiter sollen fast 2 Millionen Franken für ein Schulprovisorium gesprochen werden.

Menziken und Burg, rechts, fotografiert mit einer Drohne, am 15. Juni 2022. Bild: Severin Bigler

Am 14. Juni geht es zum ersten Mal zur Sache: Dann findet die Rechnungs-Gmeind der neuen Gemeinde Menziken – die sich seit diesem Jahr aus Menziken und Burg zusammensetzt – statt.

Da kann der Souverän der neuen Gemeinde zum letzten Mal die Rechnung der Gemeinde Burg genehmigen. Die schliesst laut der Botschaft des Gemeinderats deutlich besser ab als ursprünglich gedacht: Statt dem budgetierten Verlust von 255’650 Franken resultierte ein stattlicher Gewinn von 920’881 Franken. Auch im «alten» Menziken verblieb unter dem Strich mehr Geld in der Kasse als erwartet. Budgetiert hat der Gemeinderat ein Plus von 373’000 Franken, effektiv waren es dann fast 2,2 Millionen Franken.

40 Jahre alter Vertrag wird überarbeitet

Ebenfalls an die Gemeindeversammlung kommen einige letzte Angleichungen zwischen Burg und Menziken. So etwa das Reglement über die Unterstützungsbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung. Viel gibt es nicht mehr anzugleichen, da sowohl Menziken als auch Burg im November 2017 ein neues Reglement verabschiedet und sich bereits da aufeinander abgestimmt haben.

Weiter muss auch der Vertrag über die gemeinsame Führung des Regionalen Sozialdienstes Oberwynental (RSDO) angepasst werden. Einerseits, weil das ursprüngliche Regelwerk bereits 40 Jahre alt ist und sich das eine oder andere in der Zwischenzeit geändert hat. Und andererseits, weil von den ursprünglichen vier Mitgliedsgemeinden Menziken, Burg, Reinach und Leimbach nur noch Menziken und Reinach beim RSDO mitmachen – Leimbach trat Ende 2006 aus.

Und schliesslich kommt auch das neue Schulprovisorium von Menziken an die Gmeind: Die Gemeinde braucht dringend neuen Schulraum. Sie will deshalb – bis ein neues Schulhaus geplant und gebaut werden konnte – für 1,95 Millionen Franken eine Containerlösung auf die Parzelle nördlich des Fussballplatzes Fluckmatt stellen.