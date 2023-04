Menziken Ein Zaun um die Anlage und weltbekannte Projektverfasser: Das sind die Pläne für den neuen Pumptrack Bereits diesen Sommer könnte Menziken einen Pumptrack haben. Dafür müssen zwei Tennisplätze weichen.

Der zweite Tennisplatz ist bereits weg. Hier entsteht der neue Pumptrack. Bild: Mathias Förster

Menziken erhält einen Pumptrack – das hat die Gemeinde an der vergangenen Gemeindeversammlung bestimmt. Damals genehmigte die Stimmbevölkerung einen Verpflichtungskredit über 260’000 Franken für die Anlage. Seit Ende März liegt das dazugehörige Baugesuch nun öffentlich auf. Gemäss den Plänen wird die knapp 1600 Quadratmeter grosse Anlage an der Stelle von zwei der vier Tennisplätze neben der Badi erstellt.

Zusätzlich zu den Plänen liegt auch das «Benützungsreglement Pumptrack Menziken» öffentlich auf. Gemäss diesem sind beispielsweise keine Mofas, Roller, E-Scooter oder E-Bikes auf dem Pumptrack erlaubt. «Die Benützung der Anlage ist nur mit geeigneten Fahrgeräten erlaubt», heisst es. Dazu zählen laut Reglement: BMX, Mountainbikes, Kick-Boards, Skateboards, Scooter und Inlineskates. Für Kindern im Vorschulalter wird ausserdem die Betreuung und Aufsicht durch die Eltern empfohlen.

Weiter ist es auf der gesamten Anlage verboten, Alkohol und Zigaretten zu konsumieren. «Auch verstärkte Musik ist untersagt», ist im Reglement festgehalten. Zuständig für die Verwaltung des Pumptracks ist die Gemeinde Menziken.

Von Flims über Argentinien nach Menziken

Von März bis Oktober wäre der Pumptrack täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Von November bis Februar schliesst die Anlage bereits um 18 Uhr. Geltend gemacht werden können die Regeln unter anderem auch dank des Zauns rund um den Park. Dieser schliesst die gesamte Fläche inklusive Aufenthaltsbereich neben dem eigentlichen Pumptrack ein.

Gebaut wird die Anlage von der Think and Build Velosolutions GmbH aus Flims. Das Unternehmen hat unter anderem schon Pumptracks in Argentinien, Australien, Indonesien, Schweden, Südafrika und China gebaut.

Das Baugesuch für die Anlage in Menziken wird noch bis Ende April öffentlich aufliegen. Fertiggestellt wird sie aber frühestens im August, wie die Gemeinde mitteilt. Dies, weil die Velosolutions GmbH bis Juli ausgelastet ist. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern.