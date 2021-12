Menziken «Ein Verkauf kam nicht in Frage» : Kultlokal Huus74 wechselt nach fünf Jahren die Besitzer Am 12. Januar wird der Betrieb im «Huus74» unter neuer Leitung wieder aufgenommen. Was die Wirte in dieser Zeit nachts aus dem Bett trieb und warum das Kultlokal fast zum Mehrfamilienhaus wurde.

Auf dem Bild von links: Felix Matthias, Max Härri, Coni Härri, Ursi Matthias - Fotografiert in der Stube des Hauses. Familie Härri und Matthias führten fünf Jahre lang das Huus74. Petersiegrist / MAN

«Ein Verkauf kam nicht in Frage» Im Januar 2022 erhält das Kultlokal «Huus74» in Menziken nach fünf Jahren ein neues Pächter-Ehepaar. Natasha Hähni Eigentlich sollte die Übergabe des Kultlokals Huus74 an drei Vorweihnachtsabenden gefeiert werden. Doch die verschärfte Corona-Situation machte den beiden Wirtspaaren einen Strich durch die Rechnung. «Ganz ohne etwas zu organisieren, wollen wir aber nicht von der Matte verschwinden», erzählt Mitbetreiber Felix Matthias.

Er und seine Frau Ursi sowie Coni und Max Härri haben das Restaurant, Hotel und Kulturlokal 2016 neu aufgebaut. Am 4. Januar wird das Huus74 endgültig den neuen Pächtern Thomas und Kirsten Wiederkehr übergeben. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Vom 18. Dezember bis zum 11. Januar ist das Menziker Lokal deswegen geschlossen. Dann steht die Hausreinigung und Inventarisierung bevor. «Zwei bis drei Jahre hätten wir zwar locker noch mitgemacht», sagt Matthias. Es sei aber Zeit, jemand anderem den Traum vom eigenen Gastro-Lokal zu ermöglichen. Da sind sich die vier Betreiber einig.

Von Anfang an sei die Führung des Lokals für drei bis acht Jahre vorgesehen gewesen. «Wir entwickelten damals die Vision eines Hotels mit Restaurants und Kulturanlässen. Eine Art Mischung zwischen traditionellem Waldhüttenlokal und Hochglanzevents», so Matthias. Daraus hat sich ein regionales Nischenprodukt mit Lesungen, Konzerten, Galerie, einem Drei-Sterne-Hotel und drei Restaurants etabliert.

An der Haupstrasse 74 in Menziken haben die beiden Familien Felix und Ursi Matthias sowie Max und Coni Härri 2016 da Huus74 neu aufgebaut. Rahel Plüss / WYS

Auch Nachteinsätze gehörten zum Jobprofil

Auch wenn die Übergabe schon lange geplant war, hat Matthias gemischte Gefühle, wenn er an das vorläufige Ende der Gastro-Karriere denkt: «Das Huus74 ist uns allen an Herz gewachsen.» Das, obwohl der Job 16-Stunden-Tage und Nachteinsätze mit sich gebracht hat. «Es ist schon vorgekommen, dass jemand um Viertel vor zwölf noch ein Zimmer suchte oder mitten in der Nacht noch Änderungswünsche für seine Hochzeit hatte», erinnert sich der 66-Jährige. Dann sei einer der Wirte jeweils aus dem Bett gestiegen und habe sich auf den Weg gemacht. Schliesslich ist persönliche Präsenz in der Gastronomie laut Matthias das beste Marketing.

Manchmal sei sie sogar nötig gewesen: «Wir haben eine Person aus Mitleid hier übernachten lassen und haben dann festgestellt, dass sie im Zimmer geraucht und auch sonst gegen unsere Regeln verstossen hat.» Die Wirte haben damals die Nacht durch ständig Kontrollgänge machen müssen.

«Langweilig wird bestimmt niemandem»

Spass gemacht habe ihnen die Zeit aber allemal: «Wir würden die letzten fünf Jahre auf keinen Fall missen wollen.» Schliesslich hätten sie durch die Arbeit immer wieder Leute kennen gelernt, «die sonst nicht einfach vor unserer Haustüre aufgetaucht wären», sagt er lachend. «Die vielen Überstunden konnten wir auf aber mit tollen Erlebnissen kompensieren.» In Erinnerung geblieben seien auch die Gäste, die anfänglich zurückhaltend gegenüber dem Hotel eingestellt waren und sich dann zu regelmässigen Gästen entwickelten. «Das war immer ein gutes Gefühl.»

Dieses Gefühl wolle man unbedingt weiter erhalten. «Das Haus hätte auch von drei Familien gekauft werden können. «Dann wäre das Haus aber nicht mehr öffentlich zugänglich gewesen», so Matthias. Das sei keine Option für das ehrwürdige Haus gewesen. Die neuen Pächter werden das bestehende Konzept grösstenteils weiterverfolgen. Die Speisekarte und das Leistungsangebot werden im nächsten Jahr etwas ausgeweitet. «Der Schwerpunkt bleibt aber weiterhin bei Gesellschaftsanlässen.»

Bei der Familie Härri hat sich der Schwerpunkt in den letzten fünf Jahren verändert. «Sie haben sechs Enkelkinder bekommen», so Matthias. Nach der Übergabe sei die Familie der Hauptfokus. Das Ehepaar Matthias wird im kommenden Jahr auf «Stand By» sein. «Wir werden sicher nicht «reinschwätzen» aber wir sind auf jeden Fall bereit, wenn die Familie Wiederkehr Hilfe benötigt.» Zudem habe er Konzerte und die Galerie, die er noch betreuen wird. Ab Sommer 2022 wolle man sich dann wieder auf die nächste Aufgabe stürzen. Alle vier Betreiber kommen aus einer Vergangenheit im Service public. «Langweilig wird bestimmt niemandem.»

Zuerst werden aber am Freitag, 17. Dezember, 50 bis 80 Leute zur «Ustrinkete» erwartet. «Das Zelt ist eigentlich für 200 Personen gedacht», so Matthias. Auf diese Weise könne sichergestellt werden, dass die Abstände eingehalten werden können. Für die Zukunft wünschen sie sich vor allem genau so viele Positive Erlebnisse für das neue Pächterpaar, wie sie erleben durften.