Menziken Ein Programm ganz im Sinne des Mottos: Drohnenshow und Vinylautomat am Menziker Jugendfest Am 16. und 17. Juni findet das Menziker Jugendfest statt. Unter dem Motto «Talentaria» präsentieren viele Schulklassen ihre Shows.

Die Schule Menziken wird mit vielen Auftritten am Jugendfest vertreten sein. Archivbild: Rahel Plüss

Die Vorbereitungen für das Menziker Jugendfest sind praktisch abgeschlossen. Anfang Woche, als die Bühne und das Festzelt aufgebaut wurden, halfen nebst den Mitarbeitenden der Gemeindestellen rund 20 Helferinnen und Helfer mit. «Bisher habe ich noch von keinen grösseren Problemen gehört», sagt Andreas Gurtner, Präsident des Organisationskomitees.

Los gehen die Festlichkeiten am Freitagnachmittag. Nebst einer Drohnenshow – anstelle von Feuerwerk – und einem Vinylautomaten, bei dem man seine eigenen Vinyl-Platten aufnehmen kann, wird es viele Auftritte von Schulklassen geben. «Dass so viele Klassen auf die Bühne wollen, damit haben wir nicht gerechnet», sagt Gurtner. Die Oberstufe organisiert am Samstag einen Bazar, eine Klasse wird am Freitag und am Samstag gar eine Feuershow präsentieren. Ebenfalls an beiden Tagen ist der Lunapark geöffnet.

Am Samstagmorgen findet der Kinderumzug mit Teilnehmenden aus dem Kindergarten und der Primarschule statt. Vom Fest erhofft sich der OK-Präsident vor allem, dass es friedlich verläuft und es – wie der Name suggeriert – von den Jugendlichen rege besucht wird. Gurtner ergänzt: «Und dann muss nur noch das Wetter stimmen.» Gemäss Wetterbericht stehen die Chancen für ein sonniges Fest nicht schlecht.