Menziken Ein Ort zum Verweilen: Beim Bahnhof ist ein kleines Café mit Shisha-Lounge geplant Weil ein Treffpunkt fehlt, will die Bahnhof Café Shisha GmbH in die Bresche springen, ein neues Angebot lancieren an gut frequenter Lage im Herzen von Menziken. Die Eröffnung soll so bald als möglich erfolgen.

Das Lokal im Erdgeschoss des modernen Mehrfamilienhauses an der Neuen Bahnhofstrasse verfügt über grossflächige Fenster. mhu (12. September 2022)

Nicht nur auf der einen Seite, sondern im ganzen Erdgeschoss soll künftig ein Gastroangebot zu finden sein im modernen Mehrfamilienhaus gleich gegenüber dem Bahnhof in Menziken.

Ein Baugesuch der Sweet Colibri GmbH für ein Restaurant mit einem Angebot an abwechslungsreichen, frischen Backwaren sowie Fingerfood und Getränken lag bis September auf. Jetzt doppelt die Bahnhof Café Shisha GmbH mit einem Baugesuch für den anderen Teil der Fläche nach.

Auf einen Kaffee oder ein Feierabendbier

Im Gewerbelokal mit den grossflächigen Fenstern an der Neuen Bahnhofstrasse 10 ist ein kleines Café inklusive Shisha-Lounge geplant. Derzeit werden die Räumlichkeiten nicht genutzt und befinden sich im Rohbauzustand. Die Auflage des Baugesuchs erfolgt bis 28. November bei der Abteilung Bau und Planung in Menziken. Zu finden sind die Unterlagen ebenfalls auf der Website der Gemeinde. An der Fassade werden gemäss Unterlagen bis auf die Beschriftung keine weiteren Änderungen vorgenommen.

Entstanden sei die Idee für das kleine Café inklusive Shisha-Bar, weil bisher ein Treffpunkt gefehlt habe an diesem Standort, sagt Velcon Shtufi von der Bahnhof Café Shisha GmbH auf Anfrage am Telefon. Realisiert werden soll ein von einem jungen, dynamischen Team geführtes Lokal im Herzen von Menziken, das tagsüber zum Verweilen einlade, an dem sich auch Handwerker und Gewerbetreibende zum Kaffee am Morgen oder zum Feierabendbier treffen könnten. Kurz: Ein Ort, an dem sich alle wohl fühlen. Im Baugesuch ist die Rede von einem besonderen Interieur und von total 30 Sitzplätzen. Fünf Sitzplätze befinden sich auf der kleinen Terrasse im Aussenbereich.

Zusammenarbeit bei Speisen ist denkbar

Das Café verfüge über einen separaten Eingang, das Konzept unterscheide sich klar vom geplanten Restaurant nebenan, hält Shtufi weiter fest. Bei den Speisen aber, fügt er an, sei eine Zusammenarbeit denkbar.

Shtufi ist überzeugt, dass er mit diesem Angebot in besonderer Atmosphäre – samt Shishas selbstverständlich – an gut frequentierter Lage sowohl die Laufkundschaft für sich gewinnen als auch eine Stammkundschaft aufbauen kann. Erstere soll mit einer freistehenden Werbetafel angesprochen werden. Shtufi ist zuversichtlich, dass die Planungsphase reibungslos verläuft und er so bald als möglich die Eröffnung feiern kann.