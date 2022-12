Menziken Diese Ex-Miss-Schweiz, 64, will jetzt im TV zur Styling-Queen der Nation werden Angela Ritschard wurde 1976 zur Miss Schweiz erkoren. 46 Jahre später kämpft sie jetzt um einen weiteren Titel. In der Styling-Show «Dress Up» will sie beweisen, dass man auch im Rentenalter noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Ex-Miss-Schweiz Angela Ritschard aus Menziken wagt den Sprung ins kalte Wasser und nimmt bei der Styling-Show «Dress Up» teil.

Ilja Tschanen

Fairytale-Look, Social-Media-Reel oder High-Fashion-Look. Während ihre Jahrgängerinnen und Jahrgänger bei diesen Begriffen nur Bahnhof verstehen, sind sie für Angela Ritschard mitnichten Fremdwörter. Die 64-jährige Menzikerin nimmt jetzt an einer neuen Styling-Show auf ProSieben Schweiz teil – als älteste von zehn Kandidaten.

«Dress Up», so der Titel der Sendung, die jeweils montagabends ausgestrahlt wird. In sechs Challenges müssen die Teilnehmenden dabei einen Unbekannten jeweils getreu dem vorgegebenen Motto einkleiden. Danach werden die Verwandlungskünste von Top-Stylist Sascha Lilic sowie einem prominenten Gast-Juror bewertet.

Neun weitere Kandidaten kämpfen nebst Angela Ritschard (v.2.v.l.) um den Titel des «Styling-Stars» der Schweiz.

Vor der Fotokamera kennt sie sich aus

Für Angela Ritschard eigentlich kein Problem. Denn in der Welt der Mode kennt sie sich bestens aus. 1976 wurde sie in Genf zur Miss Schweiz erkoren. Im selben Jahr wurde allerdings von einer neuen Miss-Schweiz-Organisation gleich noch eine zweite gewählt. Die Verwirrung war gross und Ritschards Titel ging dabei etwas unter. Dennoch habe er ihr damals einige Türen geöffnet, so die gelernte Maskenbildnerin und Unternehmerin im Ruhestand.

Wobei: «Nur Ruhestand wäre mir zu langweilig», sagt Ritschard und fügt schmunzelnd an: «Nur AHV, Velofahren und Nichtstun, das ist nichts für mich. Ich will ja nicht aufs Abstellgleis.» Und irgendwann im letzten Jahr poppte da so ein Banner auf, als sie im Internet nach dem Wetterbericht suchte. Der Fernsehsender suchte Stylisten, ob Profis oder Amateur, für ein neues TV-Format. «Es hat mich sofort gejuckt», meint Ritschard.

Drei Wochen und einige Castings später hatte sie die Zusage. Sie durfte mit zu den Dreharbeiten nach Berlin. «Ich war erst mal baff», gibt sie etwas verlegen zu. Und dieses Gefühl hielt auch im Fernsehstudio in der deutschen Hauptstadt weiter an. «Wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt», sagt die gebürtige Bernerin. Proben oder Regieanweisungen gab es nämlich keine. Es ging sofort ans Werk.

TV-Kameras schüchterten sie anfangs ein

Und trotz ihrer Erfahrungen als Model vor der Fotolinse für Ritschard war der Dreh eine Herausforderung. «Vor 46 Jahren und heute, das sind zwei paar Handschuhe», führt sie aus. «Ich dachte nicht, dass mich die Kameras noch so einschüchtern können. Mir ging es da nicht anders als jedem anderen ‹Frischling›. Das habe ich unterschätzt.»

Ein Blick hinter die Kulissen des TV-Drehs. Für Angela Ritschard waren nicht nur die TV-Kameras eine Herausforderung.

Ilja Tschanen

Ebenfalls unterschätzt habe sie, wie schwierig es ist, nicht sich selbst zu stylen, sondern jemand völlig Fremden. Ihren eigenen Modestil beschreibt sie dabei als romantisch-verspielt. Eine Farbe hat denn auch nichts in ihrem Kleiderschrank zu suchen: «Schwarz ist tabu», betont sie. «Denn schwarz bedeutet Stillstand.» Und das passt so gar nicht zu ihr.

Nicht sich selbst, sondern jemand anders neu einzukleiden, das war eine weitere Knacknuss für Angela Ritschard (2.v.r.).

Ilja Tschanen

Dass sie in jenem Alter, in dem andere schon die Grosskinder hüten, noch den Sprung ins Fernsehen wagt, stiess bei Freunden und Familie nicht auf Kopfschütteln, sondern durchwegs auf Bewunderung. «Läck, bist du mutig, haben sie gesagt», sagt Ritschard. «Dabei habe ich in meinem Leben doch schon viel Mutigeres gemacht.»

«Ich würde es nicht missen wollen», sagt Angela Ritschard (links) zu den Dreharbeiten in Berlin.

Misswahl-Teilnahme brauchte weitaus weniger Mut

Etwa sich damals als nur 165 cm grosse Frau für die Miss-Schweiz-Wahl zu bewerben. Wobei: «Damals war ich 19, da denkt man nicht gross darüber nach», sagt Ritschard. «Aber Mode ist schon etwas komplexer, als einfach nur Miss zu sein.» Sich im Rentenalter für die Styling-Show zu bewerben und erstmals TV-Luft zu schnuppern, war denn auch ein Sprung ins kalte Wasser für sie. «Eiskaltes Wasser», präzisiert sie schmunzelnd.

Privat ist Angela Ritschard mit Unternehmer Kurt Weber liiert. Der Liebe wegen zog sie vor zehn Jahren ins Wynental.

Ob sich dieser Sprung gelohnt hat und Angela Ritschard tatsächlich auch zum neuen Styling-Star der Schweiz wird und damit ihre weitaus jüngeren Konkurrenten aussticht, das verrät sie natürlich nicht. In Folge zwei diesen Montagabend wird sie aber definitiv noch zu sehen sein. Und wer weiss, vielleicht sieht man die Menzikerin bald auch in anderen TV-Formaten. Abgeneigt wäre sie jedenfalls nicht: «Angebote habe ich zwar noch keine. Aber sag niemals nie.»