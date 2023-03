Menziken «Die anderen machen es ja auch»: Gemeinderat ärgert sich über Littering und Vandalismus im Dorf An der Winter-Gmeind 2022 lehnte das Menziker Stimmvolk eine Containerpflicht im neuen Abfallreglement ab. Wie Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger im «Dorfheftli» schreibt, zeigen sich die Folgen schon jetzt.

Weil Anwohnende ihre Müllsäcke schon am Tag vor der Müllabfuhr auf die Strasse stellen, werden diese zum Teil von Dachsen oder Vögeln aufgerissen. Symbolbild: René Birri

«Bereits zwei Monate nach der Inkraftsetzung des Abfallreglements kann festgestellt werden, dass entgegen dem Abfallreglement immer noch am Sonntagnachmittag einzelne Säcke am Strassenrand stehen», hält Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger im Dorfheftli fest. Geboten wäre eigentlich, dass jene Säcke, die nicht in einem Behälter sind, erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden. «Das sieht schöner aus und die Säcke können so nicht von Vögeln oder Dachsen aufgerissen werden», sagte Leuzinger an der vergangenen Winter-Gmeind. Damals wurde eine Containerpflicht aus dem neuen Regelwerk gestrichen, bevor es schliesslich angenommen wurde. Dennoch haben sich laut Leuzinger einige Bewohnerinnen und Bewohner freiwillig einen Behälter angeschafft.

Vor allem bei der Altpapier- und Kartonentsorgung sei die Situation aber weit von der Umsetzung des Abfallreglements entfernt, konstatiert er heute. «Das Problem ist einfach festzustellen», so der Gemeinderat auf Anfrage. Alleine an der Hauptstrasse habe er Mitte letzter Woche Altpapier und Karton gesehen, obwohl erst am Dienstag darauf Abfuhrtag war.

«Wir können nur sensibilisieren»

Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger ärgert sich über Littering in Menziken. Bild: zvg/WYS

Weiter seien auch überfüllte Container derzeit ein Problem. «Wenn es keinen Platz mehr hat, werden die übrigen Säcke daneben gestellt, obwohl die Containerplombe nur für den einen Container gilt», sagt er. In manchen Fällen handle es sich dabei nicht einmal um Säcke aus der Gemeinde. Das Verhalten könne auch bei Unterflurcontainern, wie jenen in der Sternenmatte, beobachtet werden.

Zur Entsorgungsproblematik kommt laut Leuzinger auch immer mehr Littering hinzu. Das beschränke sich nicht nur auf die Hauptstrasse: «Die Bauern kämpfen schon lange damit. Es ist auch ein Problem der heutigen Gesellschaft.»

Ein Littering-Hotspot sei der Menzo-Markt. «Wo einst noch Abfalleimer und Aschenbecher standen, ist heute nur noch das Gestell für die Eimer ersichtlich.» Abfall lande immer öfters auch in der Wyna und schade so der Umwelt. Da das Areal des Menzo-Markts privat ist, könnte die Gemeinde dort aber nicht direkt Einfluss nehmen. «Wir können nur sensibilisieren», sagt Leuzinger.

Vandalismus immer mehr auch auf dem Land

Er selber habe auch schon Menschen auf Littering angesprochen. Die Antwort sei dann oft: «Die anderen machen es ja auch.» Das, obwohl Littering ein strafrechtlich verfolgbares Delikt ist, wie Leuzinger festhält.

Trotzdem gehen in Menziken gemäss dem Gemeinderat zunehmend Menschen auch einen Schritt weiter: Farbschmierereien und Vandalismus werden in der Gemeinde festgestellt. Sei es auf Hinweistafeln oder auch bei Verkehrstafeln. «Der Vandalismus bleibt nicht in den grossen Ballungscentern, sondern weitet sich immer mehr auch auf das Land aus», fügt Leuzinger an.

Hoffnung, dass sich in nächster Zeit etwas «im grossen Stil» verändert, hat Leuzinger nicht. Er findet: «Die Freiwilligkeit hält sich in Grenzen.» Dennoch sei er denjenigen, die sich «an ein Reglement halten und etwas für die Gemeinde unternehmen», sehr dankbar.