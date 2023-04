Menziken Bildungsvorsteher zur Schulraumplanung: «Der neue Standort ist nicht besser als das Waag-Areal, aber etwa gleichwertig» Obwohl die Gemeinde seit einem Jahrzehnt wusste, dass sie dringend Schulraum braucht, ist bis vor kurzem nicht viel passiert. Nun spitzt sich die Lage allmählich zu. Bildungsvorsteher Herbert Karli erklärt, wie man aus der Bredouille kommen will.

Beim Fussballplatz baut Menziken ein Schulprovisorium, für einen definitiven Standort wäre die Parzelle zu klein. Bild: Mathias Förster

Schulraumplanung kann schwierig sein. Noch schwieriger wird es, wenn man keine hat. Das zeigt sich nun am Beispiel der Gemeinde Menziken.

Anfang April gab der Gemeinderat bekannt, dass der heute verfügbare Schulraum das Bevölkerungswachstum der nächsten Jahre – bis 2026 werden in der Gemeinde 753 neue Wohneinheiten bezogen – nicht schlucken kann: «Daraus lässt sich anhand einer qualifizierten Erhebung ableiten, dass die Schule Menziken per dato um rund zehn Schulklassen wachsen wird.»

Herbert Karli ist als Menziker Gemeinderat für das Bildungswesen zuständig. Bild: zvg

Das Problem mit dem knappen Schulraum sei keineswegs neu, erklärt der für das Bildungswesen zuständige Gemeinderat Herbert Karli auf Anfrage: «Die Schulplanungskommission weist seit bald zehn Jahren regelmässig darauf hin, dass wir dringend Schulraum planen und bauen müssen.» Weshalb das bisher nicht geschehen ist, kann Karli, seit April 2021 im Amt, auch nicht sagen. Er vermutet: «Es ist ein sehr grosses Projekt für eine Gemeinde und man kann damit leicht auf Widerstand stossen.» Mit einem Projekt, das gut und gerne 30 Millionen Franken kosten kann, mache man sich in der Gemeinde nicht nur Freunde.

Stattdessen hat man es laut Karli all die Jahre mit «Pflästerlipolitik» versucht: «Man hat sich beholfen mit den provisorischen Pavillons, mit einem extern angemieteten Kindergarten.» Nun plant der Gemeinderat ein weiteres Provisorium: Neben dem Friedhof soll ein Container mit temporären Schulzimmern aufgestellt werden. Kostenpunkt fast 2 Millionen Franken, der Kredit kommt im Sommer an die Gmeind.

Infrastruktur verschlechtert Personalsituation

Weiter werden drei Klassen ab nächstem Schuljahr auf die Burg verlegt und im Primarschulhaus sämtliche Fachzimmer aufgelöst und in Klassenzimmer umgewandelt. Nun geht es laut Karli aber allmählich an die Substanz: «Im Primarschulhaus hat man jetzt keinen Spielraum mehr. Und das Gebäude hat schon vorher nicht der Vorgaben des Lehrplans 21 entsprochen.»

Das mache sich auch beim Personal bemerkbar, führt er aus: «Als Randregion des Kantons Aargau haben wir schon sonst keine guten Voraussetzungen, Lehrpersonen zu finden.» Verkehrstechnisch sei der Arbeitsort nicht attraktiv, und wenn dann die Infrastruktur noch dermassen veraltet und zerstückelt sei, helfe das auch nicht: «Wir hatten bereits Absagen, weil wir den Bewerbenden die Frage, wo sie schliesslich arbeiten werden, nicht beantworten konnten.» Mit dem Fachkräftemangel bei Lehrpersonen seien eben auch solche Themen ausschlaggebend.

Auch deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, die neue Schulraumplanung mit Hochdruck anzugehen. Einen Standort habe man denn auch schon im Auge, so Karli: «Eine gemeindeeigene Parzelle im Umfeld des heutigen Schulareals, dafür müssen wir aber eine Umzonung vornehmen.» Es sei noch zu früh, den genauen Standort bekannt zu geben: «Das Grundstück ist heute teilweise noch bebaut, alles mit gemeindeeigenen Liegenschaften. Diese Liegenschaften müssten entsprechend natürlich weg.»

Dazu kämen Abhängigkeiten gegenüber anderen Projekten, so Karli. Im heutigen Primarschulhaus sei etwa die Heizung untergebracht, welche alle Schulanlagen beheizt: «Die muss man auch neu bauen, das bedingt aber, dass die Flächen erst umgezont werden können.» Weiter müsse auch das Bauamt einen neuen Standort haben: «Das hat alles einen Zusammenhang und ist entsprechend ein bisschen heikel.»

Nur noch ein Schulhaus im Dorfzentrum

Deshalb rechnet Karli auch mit einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt acht Jahren. Nur schon die Umzonung nehme bis zu zwei Jahre in Anspruch: «In dieser Zeit planen wir natürlich, damit das Baugesuch so schnell wie möglich eingereicht werden kann. Vorbehaltlich der Umzonung können wir nach der Bewilligung sofort loslegen.»

In der Vorstellung des Gemeinderats soll es nachher im Dorf unten nur noch ein Schulhaus geben. Karli: «So können wir die heutigen Schulhäuser, die eindeutig nicht mehr dem Standard entsprechen, nachher anders nutzen.» Nur schon das Primarschulhaus sei nicht sanierbar, man müsse es abreissen. Karli nennt eine Idee für einen Ersatz: «Zum Beispiel eine neue Turnhalle, davon haben wir ja auch zu wenig.»

Alternative Standorte hat der Gemeinderat keine im Auge. Man habe alle verfügbaren Flächen geprüft, so Karli. Eine wäre angrenzend ans Schulareal, aber die sei zu klein. Gleich in der Nähe, auf der Fluckmatt Nord beim Fussballplatz wird nun übrigens das Provisorium hingestellt. Weiter habe es beim Bürgerheim oben eine grosse Fläche, so Karli: «Die Parzelle zonen wir jetzt in die Öffentliche Zone um, das wäre ein guter Standort fürs Bauamt.»

Waag-Areal als verpasste Chance

Ansonsten seien die Möglichkeiten des Gemeinderats aber eingeschränkt, weil man in geeigneter Lage im Dorf nichts kaufen könne. Das hat der Gemeinderat schon im Juni vor 12 Jahren versucht. Karli: «Man wollte da das Waag-Areal neben dem Gemeindehaus kaufen.» Von der Gemeindeversammlung schon nur knapp angenommen, wurde der Kaufentscheid anschliessend mittels Referendum wieder gekippt.

Stein des Anstosses war, dass der Verkäufer mit einem zweifelhaften Geistheiler involviert war, über den der Zürcher Sektenexperte Hugo Stamm im «Tages-Anzeiger» auch schon berichtet hatte. Als eine Art Gegengeschäft hätte der Verkäufer zwei Baulandparzellen in der «Dägelmatt» erhalten – die Aussicht auf ein Bauprojekt der esoterischen Sorte hat in der Bevölkerung ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Laut Karli trotzdem eine verpasste Chance: «Es ist schade, dass man das damals nicht machen konnte, das Waag-Areal wäre ein hervorragender Standort für die Schule gewesen.» Man habe inzwischen auch versucht, von der neuen Besitzerin des Areals, der Swiss Prime, das Bauland zurückzukaufen. Vergeblich. Der noch geheime Standort sei auch gut, findet Karli: «Nicht besser als das Waag-Areal, aber etwa gleichwertig.»