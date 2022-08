Menziken Asche im Grüncontainer entsorgt: Brand in Gartenhäuschen sorgt für Sachschäden Ein Brand zerstörte am Dienstag in Menziken ein Gartenhäuschen und richtete weiteren Schaden an. Ursache ist eine Fahrlässigkeit.

Noch bevor die alarmierte Feuerwehr vor Ort war, gelang es einem Nachbarn, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen. Kapo AG

Betroffen war eine Liegenschaft am Sonnenweg in Menziken. Anwohner sahen am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, dass das Gartenhäuschen und die Thujahecke in Flammen stand.

Noch bevor die alarmierte Feuerwehr vor Ort war, gelang es einem Nachbarn, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen. Allerdings war das Häuschen zu diesem Zeitpunkt bereits niedergebrannt, und auch die Hecke sowie ein Gewächshaus wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Wie die Kantonspolizei Aargau klären konnte, hatte der Bewohner vermeintlich erkaltete Asche in einem Grüncontainer aus Kunststoff entsorgt. Zunächst unbemerkt muss daraus der Brand entstanden sein, der sich dann ausweitete.

