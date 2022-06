Menziken Alkoholisierte Lieferwagenfahrerin soll 79-jährige Fussgängerin überrollt haben Bei einem Parkmanöver an der Oberen Dägelmattstrasse in Menziken wurde am Freitagabend eine Frau schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird nun untersucht.

Der Test bei der Fahrerin ergab einen qualifizierten Atemalkoholwert. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Freitag, kurz vor 19 Uhr, an der Oberen Dägelmattstrasse in Menziken. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, dürfte eine 41-jährige Fahrerin mit ihrem Lieferwagen bei einem Parkmanöver eine 79-jährige Fussgängerin überrollt haben. Die Seniorin erlitt erhebliche Verletzungen an Beinen und Armen und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Lieferwagenfahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Der Test ergab einen qualifizierten Atemalkoholwert. Sie müsste ihren Führerausweis abgeben. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (aib)