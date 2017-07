Die Abteilung Landschaft und Gewässer des kantonalen Baudepartements hat einen Ereignisbericht zum Hochwasser vom 8. Juli im Raum Zofingen/Uerkental veröffentlicht. Die Abflüsse der Uerke lagen laut Bericht «klar über dem heutigen Wert für ein 100-jährliches Hochwasser». Auch in Zofingen würden die Schadenbilder darauf hindeuten, dass die Grösse eines 100-jährlichen Hochwasserereignisses erreicht oder überschritten worden ist.

In Zofingen geht im Juli im Durchschnitt 105 Millimeter Regen nieder. Am 8. Juli fiel innert drei Stunden bis zu 90 mm. In der 135-jährigen Zeitreihe der Niederschläge in Zofingen schafft es das Unwetter auf Platz drei. Für alle anderen Rekordniederschläge war allerdings mehr als ein einzelnes Gewitter verantwortlich.