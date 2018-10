Am vergangenen Freitag, kurz nach 2 Uhr, versuchte ein Mann bei einer Tankstelle in Safenwil, den Notenautomaten mit einem Werkzeug aufzubrechen. Der Kantonspolizei Aargau gelang es, den Tatverdächtigen unweit des Tatortes festzunehmen. Sein Tatwerkzeug, ein Brecheisen, hatte er unterwegs weggeworfen.

Der 28-jährige Mann, ein Mazedonier ohne Wohnsitz in der Schweiz, wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete umgehend eine Strafuntersuchung.

Einschlägig bekannter Straftäter

Der Festgenommene, der keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und mit einer Einreisesperre belegt war, verübte gemäss ersten Ermittlungen bereits in den Vorjahren ähnliche Delikte, für welche er auch bis Januar 2018 eine Freiheitsstrafe im Kanton Aargau verbüssen musste. Dannzumal wurde er in sein Heimatland ausgeschafft.

Umfangreiche Ermittlungen eingeleitet

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen nun zeigen, für welche Vermögensstraftaten der Beschuldigte in Frage kommt. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Anordnung von Untersuchungshaft, welche auch durch das Zwangsmassnahmengericht verfügt wurde.

Polizeibilder vom Oktober