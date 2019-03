Vor etwas mehr als 65 Jahren war eine Stelle als selbstständiger Käser in der Käserei Riken im Murgenthal ausgeschrieben. Aus insgesamt 49 Bewerbern konnte sich Fritz Indermühle, zusammen mit seiner Frau Margaretha, durchsetzen. Die beiden führten die Käserei vom 1. Mai 1954 bis ins Jahr 1992. «Dann war fertig», sagt der 93-Jährige. Seit 1954 leben die beiden nun in Murgenthal, und seit 1954 sind die beiden auch miteinander verheiratet. «Wir haben gar nie wirklich auf spezielle Jubiläen geachtet», sagt die 89-jährige Margaretha. Fritz fügt an, dass die Zeit wahnsinnig schnell vorbei gegangen sei. Und so konnten die zwei gestern ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Auf der Arbeit kennen gelernt

Fritz, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Schüpfen, erlernte nach der Schule den Beruf des Käsers in Heiligenschwendi am Thunersee. «Vor allem Emmentaler habe ich gemacht», fügt er stolz an. Nach seiner Lehre absolvierte er die Infanterie-RS in Colombier und hat dort auch den Wachtmeister abverdient. Im Anschluss arbeitete er in diversen grösseren Käsereien, bis es ihn der Arbeit halber ins solothurnische Schnottwil verschlug.

Margaretha ist ebenfalls auf einem Bauernhof aufgewachsen. Nach der Schule konnte sie keine Lehre absolvieren. «Dafür war ich ein Jahr im Welschland», sagt die 89-Jährige. Danach arbeitete sie auf dem elterlichen Hof in Schnottwil. Zweimal pro Tag brachte sie die Milch in die Käserei, in der Fritz arbeitete. «Es war keine Liebe auf den ersten Blick, das hat sich erst nach und nach ergeben», erklärt der ehemalige Käser die damalige Situation.

Auf Reisen

«Aber Margaretha war ein junges, hübsches Mädchen, sie hat mir schon sehr gefallen.» Im Gegenzug gefiel Fritz Margaretha ebenso gut. So lernten sich die beiden beim gemeinsamen Besuch von Anlässen und Tanzabenden besser kennen. Die beiden fuhren auch oft mit dem Motorrad von Fritz, einer Lambretta, über die Pässe.