Er hat es schon mehrmals in die Top Ten der Schweizer Hitparade geschafft: Etwa im Duett mit Fabienne Louves («Hemmigslos liebe») oder mit einer Hymne an seine Ehefrau («Severina»). Die Rede ist von Marc Sway (37). Als Sohn eines Schweizer Rock- und Bluessängers und einer brasilianischen Tanzlehrerin kam er schon früh mit verschiedensten Musikströmungen in Kontakt. Müsste er sich auf einen Stil festlegen: «Am meisten bin ich Soul-Sänger.»

Am 3. Mai kommt Marc Sway mit dem Zürcher Theater Rigiblick und «Tribute to Ray Charles» nach Reinach in den Saalbau. Im Telefoninterview mit der az sprach er über die blinde Jazz-Legende und darüber, was der Saalbau mit einem Schnellboot zu tun hat.

Marc Sway, was erwartet die Besucher in «Tribute to Ray Charles»?

Marc Sway: Das Tolle und Spezielle ist die Kombination von Musik und Inhalt. Zwischen den Songs erläutert Daniel Rohr (Direktor des Theaters Rigiblick, die Red.) Ray Charles’ Leben und Lebenswerk mit witzigen Anekdoten. So lernen ihn die Zuschauer kennen. Das ist das Erfolgsrezept unserer Show und eine Ebene, die bei Konzerten etwas fehlt.