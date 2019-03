An der Generalversammlung des Vereins Schloss Liebegg, in dessen Hände der Kanton Aargau das Schloss – als Besitzer desselben seit 1946 – gelegt hat, konnten nun aber Präsident Urs Bachmann und Vorstandsmitglied Markus Merz, der die Betriebsrechnung 2018 präsentierte, ein Stück weit Entwarnung geben. Merz sprach von einem guten Jahr. Der Fehlbetrag hat sich auf rund 17 000 Franken reduziert. Damit hat sich das operative Ergebnis gegenüber 2017 um rund 46 000 verbessert. Merz zeigte sich überzeugt: «Wir haben die Talsohle durchschritten.»

Das gelte nicht zuletzt für die Seminarbuchungen. Der Kanton habe in letzter Zeit viele Meetings auf der Liebegg durchgeführt. Merz zeigte sich zuversichtlich, dass der Betrieb eines Tages wieder schwarze Zahlen schreiben werde. Die Ausgaben habe man im Griff. Und die Liebegg habe Potenzial. In Zukunft, so deutete Merz an, werde man mit dem vor einem Jahr eingezogenen Hexenmuseum noch «einiges machen».

Die Einmaligkeit vermarkten

Urs Bachmann machte klar: «Wir müssen und wollen die Einmaligkeit des Schlosses vermarkten.» Er liess zudem durchblicken, dass es in einer verschärften Konkurrenzsituation gelte, einen Schritt nach vorn zu machen.