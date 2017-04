Das Alterszentrum Mittleres Wynental ist ein Alters- und Pflegeheim, wie es viele gibt. Mit 74 Bewohnern und einem Jahresumsatz von 6,3 Millionen Franken gehört es zu den mittelgrossen Institutionen im Kanton. Trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied. Seit einigen Jahren ist der ambulante Bereich ins Haus integriert. Seit 2014 wird die Spitex als Abteilung des Alterszentrums geführt. Im vergangenen Jahr wurde diese Zusammenarbeit noch verstärkt. Heimleiter und Spitex-Geschäftsführer Jakob Faes erklärt, warum das Modell erfolgreich ist und welche Visionen er für die Zukunft der Altersversorgung im Wynental hat.

Herr Faes, andere Alterszentren investieren in die Aufstockung von Pflegebetten und bauen spezialisierte Demenzstationen. Warum Sie nicht?

Jakob Faes: Wir sind der Meinung, dass es künftig ein Überangebot an Pflegebetten geben wird. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren stationären Bereich, den es seit 38 Jahren gibt, qualitativ auf einem hohen Standard zu behalten, aber nicht weiter auszubauen. Unsere Strategie ist es, in den ambulanten Bereich zu investieren. Da sehen wir die Zukunft. Wir wollen ein Zentrum sein, das Betagte rundherum begleitet.

Sie haben als Altersheimleiter 2009 die Geschäftsführung der Spitex übernommen, seit 2014 wird die Spitex als Abteilung des Alterszentrums geführt. Jetzt sind die Bereiche noch näher zusammengerückt. Wie und weshalb?

Wir haben uns, nachdem sich letztes Jahr die damalige Leiterin der Spitex, Yvonne Wiederkehr, beruflich neu orientieren wollte, für eine Co-Leitung aus unseren eigenen Reihen entschieden. Jetzt führen Tamara Hunziker, Leiterin Facility Management und Pflegedienstleiter Fredrik Riikonen die Spitex im Team.

Die Stelle der Spitexleiterin haben Sie nicht wieder extern besetzt. War das ein Stellenabbau oder waren die beiden Internen bisher unterbeschäftigt?

Wir haben die Strukturen angepasst. Man hat Teamleitungen gebildet, die gewisse Verantwortlichkeiten übernehmen, aber selbstverständlich auch die nötigen Kompetenzen bekommen. So wurde Freiraum geschaffen für die Co-Leitung. Das Gleiche passierte bei der Spitex. Damit konnte unsere Philosophie der Zusammenarbeit und nicht zuletzt auch der finanziellen Optimierung vertieft werden.

Was heisst das?

Die Zusammenarbeit zwischen Alterszentrum und Spitex bringt grundsätzlich Einsparungen. Vor allem punkto Abläufe und im Bereich der Administration. Seit wir die Zusammenarbeit angefangen haben, können wir in der Administration Geld sparen. Deshalb sind wir mit dem Pro-Kopf-Beitrag der Gemeinden mit unseren 35 Franken sehr günstig.

Was haben Sie mit Einsparungen im Bereich der Abläufe gemeint?

Wir reden ständig von Fachpersonalmangel. Tatsache ist, dass eine Spitex in der ambulanten Pflege und ein Pflegeheim genau das gleiche Fachpersonal hat. Diese Überlegung ist zentral für unsere Strategie. Wir haben Schwankungen bei der stationären Betreuung, wenn beispielsweise in einem Monat zwei, drei schwer pflegebedürftige Personen sterben. Dann müssen wir kurzfristig auch mit dem Pflegepersonal zurückfahren können. Bei der Spitex haben wir das gleiche Thema. Mit dem Austausch von Personal sind wir flexibler.

Trotzdem wollen Sie mit weiteren Spitexorganisationen zusammenarbeiten?

Ja. Studien zeigen, dass rund 30 000 Einwohner eine sinnvolle Grössenordnung für eine Spitexorganisation sind, um strukturell und ökonomisch funktionieren zu können. Unserer Spitex gehören Teufenthal, Unterkulm, Oberkulm, Gontenschwil und Zetzwil an. Das sind rund 10 500 Einwohner. Unsere Organisation ist also zu klein, um in Zukunft zu überleben. Seit vergangenem Jahr arbeiten wir deshalb mit der Spitex Reinach-Leimbach zusammen.

Wie?

Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Wir übernehmen den ganzen personellen, administrativen Bereich für die Spitex Reinach-Leimbach.

Ist eine Ausdehnung dieser Zusammenarbeit angedacht?

Ja, es ist aber noch nichts spruchreif. Sicher ein Thema ist die Ausbildung von Lernenden. Dieser Verpflichtung nachzukommen, ist für kleine Organisationen schwierig. Wir konnten das bisher lösen, weil wir unsere Lernenden gemeinsam mit dem Alterzentrum ausbilden.

Sie sagten, eine sinnvolle Grössenordnung seien 30 000 Einwohner – so viele hat die Region aargauSüd. Ist hier eine Zusammenarbeit aller Spitexorganisationen ein realistisches Szenario?

Ja, das ist aus meiner Sicht anzustreben. Das wird irgendwann sogar ein Muss. Wie schnell das realisierbar ist, ist schwierig zu sagen. Wir sind auch mit Menziken im Gespräch. Aber wie auch beim Thema Schule gehts hier um gewachsene Strukturen. Da kann man nichts übers Knie brechen.

Sind sie ein Fusions-Vorreiter?

Ich bin nicht unbedingt für grosse Kisten. Aber unsere Gesellschaft hat immer höhere Ansprüche. Das hat seinen Preis. Wenn das Geld nicht mehr reicht, müssen wir die Organisationen so gestalten, dass wir die Leistung finanzieren können. Das ist bei der Schule so und das ist bei der Gesundheitspolitik so. Mein Standpunkt ist der: Wenn wir selbstständig entscheiden und unsere Strategie bestimmen können, bevor wir von der Politik verknurrt werden, ist das nur von Vorteil.

Empfehlen Sie ihr Modell der Zusammenarbeit zwischen Pflegeheim und Spitex auch anderen Häusern?

Ja, unsere Strategie ist es bis jetzt voll und ganz aufgegangen. Ich würde sie auch anderen Institutionen empfehlen. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, bei den Alterszentren haben wir das gleiche Thema wie bei der Spitex. Ich denke, wir fahren gut, wenn wir in Zukunft auch hier die Zusammenarbeit im Tal suchen.