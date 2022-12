Leimbach Vom Leimbacher «Schneekrieg», oder warum die Gemeinde einst ein Schneekettenobligatorium verhängt hat Der freischaffende Journalist und ehemalige AZ-Redaktor Peter Siegrist hat für die Gemeinde Leimbach eine Dorfchronik erstellt. Wie er vorgegangen ist und was er dabei gefunden hat.

Der Journalist Peter Siegrist aus Reinach hat im Auftrag der Gemeinde Leimbach eine Dorfchronik erstellt. Florian Wicki

Er habe kein Geschichtsbuch geschrieben. Das sagt der 72-jährige Peter Siegrist über den Charakter der Leimbacher Dorfchronik, die er im Auftrag der Gemeinde verfasst hat. «Es handelt sich dabei viel mehr um ein Heimatkundebuch – das Zielpublikum sind nicht Historiker, sondern eine viel breitere Leserschaft.»

Vor bald drei Jahren rissen die damalige Frau Gemeindeammann Janine Maurer und ihre heutige Nachfolgerin Hannelore Zingg-Hoffmann – da noch als Gemeinderätin – das Projekt an. Sie wandten sich an Peter Siegrist, der 27 Jahre an der Bezirksschule Reinach unterrichtete und 14 Jahre als Redaktor für die «Aargauer Zeitung» aus dem Wynen- und Suhrental berichtet hat – und damit mit der Gemeinde schon damals vertraut war. Sie mussten ihn nicht lange überreden, sagt er: «Leimbach ist klein und nah, die Aufgabe hat mich gereizt, besonders auch die Möglichkeit, selber für Text und Bild verantwortlich zu sein.»

So habe er zugesagt, ein Konzept erstellt und diueses dem Leimbacher Gemeinderat vorgestellt. Schliesslich gelangte das Projekt vor zwei Jahren an die Wintergemeindeversammlung. Dort sprach der Souverän einen Kredit in Höhe von 20’000 Franken und Siegrist begann mit seiner Arbeit.

Die führte ihn unter anderem ins Leimbacher Gemeindearchiv. Kein einfacher Ort, um zu recherchieren, wie er sagt: «Das Archiv ist nicht sehr streng geordnet, man verliert sich recht schnell darin.» Glücklicherweise konnte Siegrist für das historische Material, das auch in einem Heimatkundebuch nicht fehlen darf, auf die Recherchen eines ehemaligen Arbeitskollegen von ihm stützen. Der frühere Reinacher Geschichtslehrer und Historiker Peter Steiner habe sich ebenfalls schon intensiv mit Leimbach auseinandergesetzt. «Natürlich zitiere ich ihn in der Chronik ordnungsgemäss, da wird nichts plagiiert», sagt Siegrist und lacht.

Von Leimbach aus bis auf den Mars

Im historischen Teil erwähnt der Autor etwa die Melioration der Wyna im Moos, der ehemaligen Sumpflandschaft in der Region, die dadurch trockengelegt wurde: «Während des Ersten Weltkriegs wurde die Landschaft derart verändert, dass die Wyna in diesem Gebiet in einer geraden Linie verlief – daran haben Soldaten, Internierte und Einheimische rund vier Jahre lang gearbeitet.»

Dabei sei enorm viel Landwirtschaftsfläche freigeworden, inzwischen habe man im Rahmen einer Revitalisierung aber einen Teil der vor 100 Jahren getanen Arbeit wieder rückgängig gemacht. Siegrist: «Inzwischen hat sich auch in dieser Region der Zeitgeist gewandelt, dass die Landwirtschaft nicht mehr die höchste Priorität hat und mit anderen Interessen wie etwa dem Umweltschutz und der Biodiversität abgewogen wird.»

Nebst Archivrecherchen verwendete Siegrist in seiner Chronik, die man auf der Gemeindeverwaltung Leimbach erwerben kann, ausserdem Gespräche mit dem lokalen Gewerbe und der älteren Dorfbevölkerung. Dabei hat er allerhand Interessantes in Erfahrung gebracht, wie zum Beispiel die Wurzeln der Firma Rofam GmbH, die sich schon vor rund 30 Jahren auf Lasertechnik spezialisiert hat. Das Unternehmen, das mit gebündeltem Licht Schweissarbeiten und Beschriftungen anfertigt und dessen Produkte schon ins Weltall geflogen sind, hat als Einzelunternehmung in einer Garage im Dorf angefangen.

Gemeinderat stellte sich hinter die Jugend

Aus den Erzählungen der Dorfälteren hat Siegrist einige kuriose Anekdoten gesammelt. Etwa dazu, was es mit dem Leimbacher «Schneekrieg» auf sich hatte. Als die ersten Autos – im ersten Viertel des vergangenen Jahrhunderts – in Leimbach aufgetaucht waren, machten sich ein Teil der Bevölkerung am Seeberg dafür stark, dass die Seebergstrasse im Winter jeweils vom Schnee befreit wird. Das zum grossen Missfallen der Dorfjugend, welche auf ihrem Schulweg die Strasse mit dem Schlitten befahren hat.

Siegrist: «Der Gemeindearbeiter hat jeweils extra das untere Ende der Strasse mit Kies bestreut, dass die Schlitten gebremst wurden und nicht auf die Hauptstrasse fahren konnten.» Die Kinder hätten die privat geräumte Strasse jeweils wieder zugeschaufelt. Die Lage habe sich so zugespitzt, dass beide Parteien vor den Gemeinderat gelangten, welcher zugunsten der Schlitten und gegen die Autofahrer entschied. Um die Sicherheit im Strassenverkehr dennoch gewährleisten zu können, verhängte der Gemeinderat auf der Strasse dafür ein Schneekettenobligatorium, wohl eines der ersten seiner Art in der Region.