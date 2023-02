Leimbach Gemeinde vermietet Wohnung an Kanton Die Liegenschaft soll wieder Geld einbringen. Nun mietet der Kanton die Wohnung, in der seit mehreren Jahren Asylsuchende untergebracht werden.

Die Gemeinde vermietet neu eine Wohnung an den Kanton. Britta Gut

Ab Februar vermietet Leimbach dem Kanton die Wohnung an der Hauptstrasse 12. Das vermeldet der Leimbacher Vizeammann Benno Woodtli im Dorfheftli. In der Wohnung wurden immer wieder Asylsuchende untergebracht. Seit rund einem Jahr steht sie jedoch leer.

Wegen der kantonalen Asylunterkunft entfiel in Leimbach vorübergehend die Aufnahmepflicht. Aber: «Der Kanton bekundete in der Zwischenzeit ernsthaftes Interesse, die Wohnung an der Hauptstrasse für Flüchtlinge zu mieten», so Woodtli. Der Gemeinderat sieht die Lösung aktuell als die beste. «Die Liegenschaft erwirtschaftet wieder einen Ertrag. Die Investitionen sind vertretbar. Die Gemeinde vergibt sich keine Optionen für weitere Nutzungen in der Zukunft.»