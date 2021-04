Leimbach Frau nickt am Steuer ein und prallt in eine Mauer Weil sie am Steuer eingenickt ist, kam eine Autofahrerin von der Strecke ab. Anschliessend prallte sie gegen eine Mauer. Ihren Führerausweis ist sie los.

Eine 58-jährige Frau nickt am Steuer ein und prallt anschliessend gegen eine Mauer. Sie bleibt unverletzt. Am Auto und an der Mauer entsteht grosser Sachschaden. Kapo Aargau

(az) Es ist kurz vor 18 Uhr am Donnerstagabend, als sich der Selbstunfall in Leimbach ereignet. Eine 58-jährige Autofahrerin war auf der Hauptstrasse von Zetzwil in Richtung Reinach unterwegs. Dabei kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Anschluss seitlich mit einer Mauer.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Allerdings entstand an ihrem Auto grosser Sachschaden. Durch den Unfall wurden auch die Mauer und die Steinrabatte stark in Mitleidenschaft gezogen.

Am Auto entsteht grosser Sachschaden. Kapo Aargau

Die 58-Jährige hat gegenüber der Aargauer Kantonspolizei zugegeben, dass sie am Steuer kurz eingenickt war. Das schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Die Autolenkerin wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt und musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

