Leimbach Durch Glanzresultat: Die Gemeinde rutscht aus der kritischen Schuldenzone Eine Neubewertung und viele Mehrerträge bei den Steuern versüssen die Jahresrechnung der Gemeinde Leimbach. Das Resultat dürfte auch beim Kanton für Entspannung sorgen.

Die Rechnung 2022 ist in Leimbach (Gemeindehaus im Bild) deutlich besser ausgefallen als ursprünglich gedacht. Bild: Katja Schlegel

Die Leimbacher Gemeindeversammlung vom 16. Juni könnte überaus speditiv abgehalten werden. Abgesehen vom Protokoll, dem Rechenschaftsbericht und dem Traktandum «Verschiedenes» gibt es nämlich nur noch ein Thema: die Jahresrechnung 2022.

Die Rechnung ist deutlich besser ausgefallen, als ursprünglich angenommen, heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Statt dem bescheidenen Plus von 6526 Franken resultierte nämlich ein stattliches Plus von über 516'000 Franken. Eine Abweichung um über 7800 Prozent, rechnet der Gemeinderat vor.

Hauptursache dürfte der Steuerertrag sein, welcher mit über 1,77 Millionen Franken fast 417'000 Franken über Budget liegt. Insbesondere die Einkommenssteuern (+ rund 175'000 Franken oder 248 Prozent) und Vermögenssteuern (+ rund 23'000 Franken oder 233 Prozent) aus den Vorjahren sowie die Aktiensteuererträge (+ rund 80'000 Franken oder 123 Prozent) übertreffen die Budgetwerte deutlich.

Durch das gute Resultat hat sich die Nettoschuld pro Einwohnerin oder Einwohner um 901 Franken auf 1913 Franken reduziert. Damit liegt die Verschuldung der Gemeinde nun erstmals seit längerem wieder unter der kritischen Grenze von 2500 Franken, welche der Kanton als Grenze der Tragbarkeit einstuft.