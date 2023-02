Kulm Wegen hoher Nachfrage: Spielgruppe wird eigenständig Ab dem kommenden Schuljahr spaltet sich die Spielgruppe vom Elternverein Kulm ab. Neu entsteht die Spielgruppen-Kulm GmbH, geführt von Sandra Gisler und Gabi Tommasini.

In Kulm ist man bereit für eine allfällige, definitive Einführung des Pilotprojekts «Deutschförderung vor dem Kindergarten». Donato Caspari/Archiv

«Vielen Eltern wird bewusst, dass ihr Kind einen besseren Eintritt in den Kindergarten hat, wenn es sich bereits im Jahr davor etwas abgenabelt hat», sagt Gabi Tommasini, Vorstandsmitglied des Elternvereins Kulm. In den letzten zwei Jahren sind Spielgruppen ihr zufolge sehr beliebt geworden – und gewachsen.

So erfreulich die Entwicklung auch sei, bedeutet sie viel Arbeit – und die bleibt im Moment grösstenteils beim Vorstand des Elternvereins hängen. «Die Arbeit als Arbeitgeber und in der Führung von 13 Spielgruppen übersteigt das Mass an Freiwilligenarbeit für den Vorstand bei weitem», erklärt Tommasini. Deshalb habe der Vorstand des Elternvereins entschieden, die Spielgruppe vom Verein abzuspalten. «Der Vorstand des Elternvereins will seine Zeit ausschliesslich für Angebote und Anlässe für die Familien in der Region einsetzen», so Tommasini.

Sie selber ist seit etwa 20 Jahren Spiel- und Waldspielgruppenleiterin und im Vorstand des Elternvereins Kulm auch für die Organisation der Spielgruppen verantwortlich. «Ich habe mich, aufgrund des Entscheides meiner Vorstandskolleginnen, die Spielgruppe abzuspalten, entschlossen, die Spielgruppen mit meiner langjährigen Waldspielgruppenkollegin Sandra Gisler Marti privat zu übernehmen und dafür eine GmbH zu gründen», sagt Tommasini.

Nur die Rechtsform ändert sich

Aktuell gibt es in Unterkulm sieben Spielgruppen (Wirbelwind) und eine Waldspielgruppe (Paradiesli). In Oberkulm sind vier Spielgruppen drinnen (Schatzcheschte) und eine im Wald (Märliwaud). «Innenplätze sind 107 besetzt und im Wald sind es 22 Plätze», so Tommasini. Neu werden diese Spielgruppen also nicht mehr vom Elternverein geführt, sondern von der Spielgruppen-Kulm GmbH.

Mit der Änderung von Rechtsform und Organisation respektive Inhabenden hören die Neuerungen gemäss der Spielgruppenleiterin aber auch auf. Tommasini versichert: «In der Organisation und bei den Standorten der Spiel- und Waldspielgruppen wird sich nichts ändern.» Weiterhin sei das Ziel, gute Löhne zu bezahlen, alle Mitarbeitenden auszubilden und «uns auch stetig weiterzubilden».

Ebenfalls ein Grund, warum die Spielgruppen der Region so viele Plätze anbieten, sei ausserdem das laufende Pilotprojekt «Deutschförderung vor dem Kindergarten». Sollte der Kanton dieses nach der Auswertung einführen, seien die Leiterinnen und Leiter der Spielgruppen in der Region Kulm bereit. «Wir bilden uns bereits dementsprechend weiter», sagt Tommasini. Das Pilotprojekt läuft noch bis ins Jahr 2024.