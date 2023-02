Kulm «Story Hour» statt «Gschichtlistund»: In Unterkulm hören Kinder bald englische Erzählungen Am Donnerstag, 16. Februar, startet die erste von sieben «Story Hours» in der regionalen Bibliothek. Laut Lehrerin Erin Kräft richtet sich die Eventreihe auch an deutschsprachige Kinder.

In der Bibliothek Kulm können Kinder bald englische Geschichten hören. Zvg / zvg

Seit Jahren bietet die regionale Bibliothek Unterkulm, Oberkulm, Teufenthal Geschichtenstunden an. Normalerweise finden die in den Wochen vor Weihnachten statt – auf Deutsch. Erin Kräft kennt die Eventreihe durch ihre eigenen Kinder.

Begeistert von der Idee, wandte sich die gebürtige US-Amerikanerin an die Bibliothek, wie Leiterin Elisabeth Krack erzählt: «Sie ist auf uns zugekommen mit dem Vorschlag, eine englische Geschichtenstunde anzubieten.» Einen solchen Anlass habe es in der Bibliothek bisher noch nicht gegeben. Ohne zu zögern, habe man mit der Planung des neuen Angebots losgelegt.

Ab dem 16. Februar wird Kräft an sieben Donnerstagen Kindergeschichten auf Englisch erzählen, jedes Mal von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin. Ausgesucht hat Kräft Bücher, die in den USA oder in England in den vergangenen zehn Jahren sehr beliebt waren und noch sind. So zum Beispiel «The Gruffalo» (Deutsch: der Grüffelo), «The Koala Who Could» oder «Iggy Peck Architect». Letztere ist eine von Kräfts Lieblingsgeschichten. «Ich bin ein Fan davon, das Denken zu lehren», sagt sie. Das Buch behandle Themen wie Problemlösung und Wissenschaft. «Auf Deutsch habe ich es aber noch nicht gefunden», ergänzt sie.

Englischkenntnisse sind keine Voraussetzung

Kräft arbeitet aktuell als Lehrerin in der Privatschule «Custom Kids» in Ehrendingen, wo sie deutsch- und englischsprachigen Kindern Englisch beibringt. Beste Voraussetzungen also, um Kindergarten- und Schulkindern auch in Unterkulm englische Geschichten vorzulesen. Dabei seien Englischkenntnisse nebensächlich, sagt die 43-Jährige: «Das Ziel ist, das Interesse zu wecken.»

Die Idee zu den englischsprachigen Events kam Kräft durch andere Eltern. «Ich habe immer wieder gehört, dass sich einige eine Möglichkeit wünschen, ihren Kindern Englisch näherzubringen», so die Lehrerin. Dass das Interesse an ihrer Muttersprache auch im Wynental so gross ist, verwundert sie nicht. «Die Kinder hier in der Region haben oft unterschiedliche Herkünfte.» So seien beispielsweise englischsprachige Lieder vielen eher ein Begriff als deutschsprachige.

Die «Story Hours» starten jeweils um 16.15 Uhr und dauern eine halbe Stunde. «Wir sind gespannt, wie viele Kinder am Donnerstag kommen werden», sagt die Bibliotheksleiterin Elisabeth Krack. Zielpublikum sind ihr zufolge vor allem Kinder aus der Region, also Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal. «Aber es sind natürlich alle willkommen», ergänzt Kräft.