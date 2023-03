Kulm Sozialdienst Kulm: Fehler kann man sich nicht leisten – was man dagegen tut Viele Fälle, komplexe Fälle, wenig Ressourcen und eine grosse Verantwortung: Die Belastung des Sozialdiensts des Bezirks Kulm ist gross. Nun strebt man einige Verbesserungen an.

Der Sozialdiensts des Bezirks Kulm hat sein Büro an der Hauptstrasse in Zetzwil. Dort strebt man nun Prozess-Verbesserungen an. Bild: Florian Wicki

Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Das ist beim Sozialdienst des Bezirks Kulm nicht anders als in privaten Unternehmen. Beim Sozialdienst kann ein Fehler aber schnell vor Gericht landen, Stichwort Haftung und Schadensersatz.

Das erklärte die Präsidentin des Sozialdiensts, die Böjuer Gemeinderätin und Vizeammann Jacqueline Widmer an einer Weiterbildung. Der Verband hat die für das Soziale zuständigen Behörden der dem Dienst angehörigen Gemeinden eingeladen. Also Vertreter von Beinwil am See, Dürrenäsch, Gontenschwil, Leutwil, Oberkulm, Schlossrued, Schmiedrued, Teufenthal und Zetzwil. Man wollte ihnen genau erklären, was der Dienst beziehungsweise die Mitarbeitenden eigentlich genau machen, wo Probleme sind und was die Gemeinden damit zu tun haben.

Dafür stellten sich aus jedem Ressort Mitarbeitende vor, also aus der Administration, aus dem Erwachsenenschutz, dem Kindesschutz und der Sozialhilfe.

Alle Mitarbeitenden haben gemeinsam, dass sie viele belastende Situationen erleben und mit wenig Ressourcen sehr viel leisten. So erklärte beispielsweise eine Fachverantwortliche aus dem Bereich Kindesschutz, mit ihrem 60-Prozent-Pensum habe sie derzeit 45 Fälle bei sich. Darunter oft auch komplexe und hochemotionale: «Die Eltern haben dermassen Streit, dass sie sich an die Gurgel könnten. Dann müssen wir mit ihnen an einen Tisch sitzen und zusammen schauen, dass das Wohl des Kindes wieder im Mittelpunkt steht.»

Besonders im Kindesschutz ist die Belastung gross. Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) empfiehlt im Schnitt maximal 50 aktuelle Mandate an einem Stichtag und 60 bearbeitete Mandate pro 100 Stellenprozente und Jahr. In Kulm lag die Belastung im letzten Jahr bei einem 100-Prozent-Pensum zwischen 63 und 70 Fällen am Stichtag, total wurden 194 Fälle geführt.

Prozesse werden vereinheitlicht

Der Anlass war ein grosser Erfolg, Präsidentin Widmer zeigt sich zufrieden: «Die Mitarbeitenden haben eindrücklich aufgezeigt, was sie alles leisten, ich bin sehr stolz.» Gleichzeitig sei es auch wichtig gewesen, den Gästen aufzuzeigen, dass es viele Akteure für einen Fall braucht und diese Ressourcen in einem polyvalenten Sozialdienst vorhanden sind, so Widmer: «Die Mitarbeitenden arbeiten bereichsübergreifend zusammen und können sich so gegenseitig unterstützen. Die Belastung kann thematisiert werden, und es stehen Gefässe bereit, um sich gegenseitig zu stärken.»

Um die Belastung zu reduzieren und um Fehlerquellen zu vermeiden, will man im Sozialdienst nun einiges ändern. Laut Widmer ist man daran, die Prozesse zu vereinheitlichen: «Viele Ausführungen und Handhabungen werden von den Gemeinden unterschiedlich gewünscht. Und das erschwert die Arbeit sehr.»

Auch die Einarbeitungszeit werde durch die unterschiedlichen Prozesse zeit- und kostenintensiv. Gleichzeitig führe die Belastung auch zu krankheitsbedingten Ausfällen – der Erwachsenenschutzdienst sucht derzeit einen neuen Beistand –, die dann im Team aufgefangen würden, was dafür die Fehlerquote erhöhe. Deshalb habe man eine Kontrollstelle eingeführt. Und eine Wissensdatenbank für alle Mitarbeitenden aufgebaut.