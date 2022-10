Kulm Nach dem Kindergarten-Neubau folgt die Primarschule: So sieht die Schulraumplanung in Unterkulm aus In einem Versuch, die Schulplanung so genau wie möglich anzugehen, wird in Unterkulm die Bautätigkeit miteinbezogen. In der Folge wird nun zuerst am Kindergarten-Neubau geplant.

Ab November werden erneut Container auf dem Hardplatz stehen. Zuletzt standen 2018 bei der Sanierung des Färberacker-Schulhauses Container auf dem Platz. Archivbild: Melanie Eichenberger

Im Wynental wird viel gebaut. Wie Reto Müller, Bauverwalter der Region Kulm, Anfang Jahr gegenüber der AZ festhielt, entwickelt sich die Region seit dem Jahr 2010 schneller als noch zuvor. Alleine im Jahr 2014 wurde so viel gebaut, wie in den gesamten 50 Jahren zuvor. Dieses sprunghafte Bevölkerungswachstum hat nicht nur Auswirkungen auf Verkehr und Wirtschaft, sondern auch auf die Infrastrukturen, allen voran den Schulraum. Dass sich die langfristige Schulraumplanung und das schnelle Bevölkerungswachstum decken, stellt viele Gemeinden vor grosse Herausforderungen.

Wie viele Kinder in neuen Wohnraum einziehen, ist schwer zu sagen. Zusätzlich zur Betrachtung der Geburtenrate halfen deshalb in den letzten zehn Jahren den Schulleitungen und der Bauverwaltung die Daten zur Entwicklung der Bautätigkeit, um eine Zukunftsprognose zu stellen. Heute ist klar: Der Platz in Kindergärten und Schulen wird knapp. «Seit diesem Schuljahr haben wir nicht mehr genug Zimmer für die Anzahl Abteilungen», erklärt Gemeinderat Markus Erismann. Deshalb ist der Gemeinderat jetzt über die Bücher und hat Zahlen für die kommenden zehn Jahre hochgerechnet.

Bauverwalter Reto Müller erklärt, wie die Zahlen zu Stande kamen: «Bei Überbauungen, die bereits laufen, kennen wir den Bezugstermin.» Hier wurden Zuzüger zum Beispiel in zwei Gruppen aufgeteilt. Diejenigen, die mit Kindern nach Unterkulm ziehen und diejenigen, die in der Gemeinde Eltern werden. Wann wie viele Kinder geboren werden, wurde anhand von statistischen Altersstrukturen in der Gemeinde geschätzt. Die Zahlen dazu lieferte die Schule.

Die Planung hört nach dem Kindergarten nicht auf

«Meines Wissens nach wurde eine solche Planung bei uns noch nie durchgeführt», sagt der Unterkulmer Gemeinderat Markus Erismann zur zeitgleichen Betrachtung von Geburtenraten und Bautätigkeit für die Schulraumplanung. Die Methode bildet eine gute Basis für die kommenden Schulerweiterungen.

Ein erster Schritt wurde bereits getan: An der Sommer-Gmeind stimmte das Unterkulmer Stimmvolk einem Kindergarten-Provisorium zu. «Am 2. November beginnen die Bauarbeiten für die Erstellung des Kindergarten-Provisoriums auf dem Hartplatz zwischen der Schulanlage Färberacker und dem Kindergarten-Pavillon», wie in den Gemeindenachrichten festgehalten wird. Der Container werde am 9. November geliefert. Anfang Dezember soll bereits alles bezugsbereit sein.

Die Container dienen der Überbrückung einer rund zwei Jahre langen Bauphase, in der der bestehende Doppelkindergarten aus den 60er-Jahren abgerissen und ein neuer Vierfach-Kindergarten aufgebaut wird. Der Bezug des Provisoriums soll wegen der Planungsverzögerung des Neubaus aber erst im Sommer 2023 erfolgen. Die Pläne des Vierfach-Kindergartens werden statt im Winter erst im kommenden Sommer vor die Unterkulmer Bevölkerung kommen. «Wir hoffen, den Kindergarten-Neubau im Jahr 2025 fertigzustellen», sagt Erismann.

Zeit zum Ausruhen bleibt dem Gemeinderat aber kaum. «Als Nächstes folgt die erweiterte Überprüfung der Primarschule», so der 36-Jährige. Dafür habe man im Gremium schon einige Ideen. Er ergänzt: «Die müssen aber noch ausgereift werden, bevor sie vor das Volk kommen. Wir wollen uns als Gemeinde ja nicht übernehmen.»