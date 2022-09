Kulm Kulmer Kirchenknatsch vorbei: Der Souverän hat entschieden Nachdem alle Ordinierten der Reformierten Kirche Kulm den Hut nahmen, gab es Aufrufe dazu, die Kirchenpflege auszuwechseln. Die Stimmbevölkerung hat nun ebenjener Pflege erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Kulm (Kirche in Unterkulm im Bild) wurde wiedergewählt. Britta Gut

(Juni 2020)

Es war eine kleine Meldung in der «Chelezytig» der Reformierten Kirche Kulm, welche die Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal umfasst: Die Pfarrerin und beide Sozialdiakone haben gekündigt. Grund seien viele Konflikte und ein mangelndes Vertrauensverhältnis zur Kirchenpflege. Pfarrerin Christine Friderich erklärte daraufhin in der AZ, die internen Konflikte hätten sie zusehends belastet und auf ihr Gemüt geschlagen. Deshalb habe sie die Reissleine ziehen müssen und ziehe nun in den Kanton Bern, arbeite dort in einer Gemeinde als Pfarrerin.

Im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen vom heutigen Sonntag gab es Vorwürfe an die Kirchenpflege. So hat zum Beispiel der ehemalige Pfarrer Martin Hess aus Teufenthal dazu aufgerufen, praktisch alle Kirchenpfleger abzuwählen. Er warf der Pflege vor, mit ihrer Aufgabe überfordert zu sein und fand, sie sei unfähig, die aktuellen Probleme der Kirche Kulm lösen zu können.

Stimmvolk steht hinter der Kirchenpflege

Die Stimmbevölkerung der Kirchgemeinde hat am Sonntag entschieden, der Kirchenpflege ihr Vertrauen für die nächsten drei Jahre auszusprechen – jedenfalls rund ein Fünftel davon, die Stimmbeteiligung lag bei mageren 20,1 Prozent. Alle vier Mitglieder der Pflege wie auch ihr Präsident wurden für die nächste Amtsperiode bestätigt.

Somit besteht die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Kulm weiterhin aus Roland Hunziker (Präsident), Heidi Eichenberger, Irene Meier und Renate Osazuwa. Die hat nun die Aufgabe vor sich, für die Pfarrerin und die Sozialdiakone Stellvertretungen zu finden. Keine leichte Aufgabe, wie Roland Hunziker kürzlich erklärte: «Dies ist beim aktuellen Personalmangel an Pfarrpersonen jedoch nicht ganz einfach.»