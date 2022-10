Kulm «Das hätte ich nicht tun sollen»: Frau suchte Partner mit Samurai-Schwert auf und beschimpfte einen Mann als «alten Sack» In einer Kulmer Gemeinde sorgte eine Frau zweimal für Rangeleien. Trotz Geldstrafe bleibt der 51-Jährigen das Schlimmste erspart.

Die Beschuldigte verletzte einen der Kläger mit einem Katana-Schwert leicht. Symbolbild: Nimis69/E+

Eigentlich wollte sie nur mit ihrem damaligen Partner reden. Zu diesem Zweck fuhr Claudia (alle Namen geändert) zum Ehepaar Grieder, wo er übernachtete. Das Paar wohnt in derselben Gemeinde im Bezirk Kulm wie die Beschuldigte. Sie sei dort hingegangen, damit er rauskomme, sagte Claudia bei ihrer Verhandlung, zu der sie über eine Stunde zu spät kam.

Bevor sie aber zur Haustüre ging, schlug sie auf das Auto des Ehepaars Grieder ein. Nicht mit der Faust, sondern mit einem Katana-Schwert. Auf die Frage von Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny Fäs, wieso sie denn ein Schwert dabeihatte, antwortete Claudia (51):

«Das hätte ich nicht tun sollen, das geschah wohl aus der Wut heraus.»

Der Wutausbruch war mit der Beschädigung des Autos aber noch nicht zu Ende. Als das Paar aus dem Haus trat, kam es laut Strafbefehl zu einer Rangelei. Claudia schlug Frau Grieder mit der stumpfen Seite des Samurai-Schwertes, was zu einem Bluterguss führte. Herr Grieder riss Claudia daraufhin das Schwert aus der Hand, wobei er eine Schnittwunde am Daumen erlitt.

Während seine Frau das Schwert ins Haus brachte und Claudias damaligen Partner weckte, drückte der Mann die Beschuldigte zu Boden. «Dabei versuchte die Beschuldigte, Grieder in die Weichteile zu treten, und biss ihm in den rechten Oberarm», heisst es im Strafbefehl. Als er ins Haus flüchten wollte, hielt Claudia ihn fest und zerriss ihm sowohl seine Hose als auch seine Unterhose. Beim Weglaufen mit ihrem Partner, der mittlerweile wach war, beleidigten sich die beiden Frauen noch gegenseitig.

Beschuldigte soll an Hilfsorganisation spenden

Auf die Frage der Gerichtspräsidentin, ob für das Paar ein gerichtlicher Vergleich und somit das Fallenlassen des Strafverfahrens in Frage käme, antwortete es: «Auf keinen Fall.» Ähnlich antwortete Christian, der zweite Kläger, auf dieselbe Frage: «Dazu bin ich nicht bereit.» Ihn hat Claudia nach einem Streit über einen Hund, der Christians Begleitung in einem Café in der Kulmer Gemeinde störte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und «alten Sack» genannt. «Das ist klar als Beschimpfung zu qualifizieren», erläuterte Thöny bei der Urteilsverkündung.

Zudem hat Christian zu Beginn der Verhandlung zivile Forderungen geltend gemacht: «Ich fordere, dass die Beschuldigte 200 Franken an eine gemeinnützige Organisation spendet.» An wen, das wolle er bestimmen und überprüfen. Thöny machte ihn darauf aufmerksam, dass eine solche Forderung nicht Teil eines Strafverfahrens bilde. «Bei einem Vergleich hätten sie diese Option», ergänzte sie und erläuterte, dass er lediglich Parteientschädigungen geltend machen könne. «Dann fordere ich 200 Franken Parteientschädigung und spende sie selber», so Christian.

Das Schwert lag beim Urteil auf dem Tisch

Trotz knapp 40'000 Franken Schulden und mehrerer Vorstrafen beteuerte Claudia, sie habe ihr Leben wieder im Griff. Ihre Schulden arbeite sie zurzeit ab, Alkohol konsumiere sie kaum mehr und wegen ihres Jähzorns werde sie sich in Kürze in Behandlung begeben. «Ich will die Ruhe, die ich im Moment spüre, unbedingt beibehalten.»

Eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Monaten, wie im Strafbefehl gefordert, wolle sie unbedingt vermeiden. Schliesslich müsse sie sich um ihre Kinder und Haustiere kümmern. Was im Juli vor drei Jahren vor dem Haus der Grieders passiert ist, sei nicht als vorsätzlicher Angriff mit dem Schwert zu qualifizieren, konstatierte Thöny Faes. Sondern es sei aus Fahrlässigkeit geschehen.

Letztendlich verurteilte Thöny die Beschuldigte zu einer Geldstrafe von insgesamt 2100 Franken. Die Sachbeschädigung am Auto sei – obwohl die Sachlage dank eines Beweisvideos klar wäre – verjährt. Bezahlen muss Claudia jedoch die Verfahrenskosten und die 200 Franken Parteientschädigung an Christian. Das Katana-Schwert, welches bei der Urteilsverkündung auf dem Pult der Gerichtspräsidentin lag, wird vernichtet.