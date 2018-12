Am 10. November enthüllte die AZ, dass die Gemeinde Zetzwil (1329 Einwohner) im ersten Jahr des neuen Gemeindeammanns, eines Quereinsteigers, in eine Führungskrise gerutscht ist. Zwei Gemeinderäte haben demissioniert, ebenso die Gemeindeschreiberin und die Finanzverwalterin. Am 23. November fand eine spezielle Gemeindeversammlung statt. Es kamen 120 Teilnehmer – nahezu doppelt so viele wie normal. Laut Gemeindeammann Daniel Heggli (55, parteilos) haben die Demissionen und die Steuerfusserhöhung um 5 auf 118 Prozent zum Grossaufmarsch geführt.

Verabschiedung verweigert

Über die Führungskrise erfuhren die Zetzwiler nahezu nichts. Aber sie wurden Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Der zurücktretende Vizeammann Beat Heinzer erklärte, von seinen 21 Jahren im Gemeinderat seien 20 positiv verlaufen. «Weil die Stimmung und Situation jetzt anders ist, wünschen Roger Stenz und ich keine Verabschiedung.» Also demonstrativ keine Geschenke und keine Blumen für die Partnerinnen.

Beat Heinzer (69, parteilos) und Roger Stenz (36, parteilos) bleiben bis zum Zeitpunkt ihrer Ersetzung im Amt. Die Wahlen finden am 10. Februar statt. Interessant wird sein, wie viele Kandidaten sich bis zum 28. Dezember anmelden werden.

Abschreckend dürfte der Rücktritt des Zetzbuer Polit-Urgesteins Beat Heinzer wirken. Er hat in den 21 Jahren unter drei Gemeindeammännern (einmal 8, einmal 12, einmal 1 Jahr) gedient. Er war Gründungsmitglied und über zehn Jahre Präsident der «Freien Wähler», einer dem Freisinn nahestehenden Gruppierung.

Was hat denn zum Zerwürfnis geführt? Alle Beteiligten sind übereingekommen, dazu nichts zu sagen. Daran hält sich auch Beat Heinzer. Selbst am Dienstag, nach seinem bemerkenswerten Auftritt an der Gmeind und nach einem sehr speziellen Interview des Gemeindeammanns im «Wynentaler Blatt», mochte Beat Heinzer nicht ins Detail gehen: «Ich habe keinen Erklärungsnotstand. Ich habe an der Gemeindeversammlung alles gesagt.»