Der Fussballplatz des FC Muhen, der saniert und vergrössert werden soll, hat an der letzten Wintergmeind die anderen Traktanden in den Schatten gestellt. Nachdem die Stimmbürger diese erste (4-Millionen-Franken-) Sanierungsvariante per Referendumsentscheid abgelehnt hatten, hätte das überarbeitete Fussballplatz-Projekt eigentlich Haupttraktandum an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni sein sollen. Zwei Wochen nach der Ablehnung an der Urne entschied der Gemeinderat jedoch, sich mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfs mehr Zeit zu nehmen und das Geschäft erst an die Wintergmeind vom 22. November zu bringen. Wo steht derzeit die Planung? «Momentan sind wir daran, Alternativen zur letztjährigen Variante zu prüfen», sagt der Müheler Gemeindeammann Andreas Urech. Dazu sei man auch mit den Eigentümern der Parzellen auf der anderen Seite der Färbergasse in Kontakt. «Der Entscheid an der Urne war relativ deutlich», so Urech. Der Gemeinderat hat diesen als Auftrag verstanden, eine Lösung zu präsentieren, die auch den ökologischen Aspekt berücksichtigt. Der Vorschlag, den wir ausarbeiten, muss für alle vertretbar sein: für die Landeigentümer, den Fussballclub, den Gemeinderat und die Bevölkerung.»