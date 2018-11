Eine fünfköpfige Bande soll in der Rösli-Bar in Menziken Kokain für weit über 100 000 Franken verkauft haben. Am Dienstag und gestern Mittwoch standen vier Personen vor dem Bezirksgericht Kulm, gegen die fünfte wird andernorts ein Verfahren geführt.

Als Kopf der Drogenbande angeklagt war der 27-jährige Luan (Name geändert). Er ist im Kosovo geboren und kam im Kindesalter als Kriegsflüchtling in die Schweiz. Mittlerweile ist er eingebürgert. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wirft ihm Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerhandlung gegen das Waffengesetz vor – man hatte bei ihm Pistolen gefunden.

Verkäufe in der ganzen Region

Luan soll den Kokainverkauf im oberen Wynental von Ende 2015 bis Anfang 2017 organisiert haben. Laut Anklage fanden Verkäufe in Gontenschwil statt, am Bahnhof Beinwil am See oder in der Eie in Reinach. Hauptumschlagplatz war aber die Rösli-Bar an der Kirchstrasse in Menziken. Täglich seien dort etwa ein Dutzend Portionen Kokain verkauft worden.