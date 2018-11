«Dieses verlotterte Haus fällt jedem auf, der durch Köllikens Zentrum fährt.» Ammann Mario Schegner möchte den schmuddligen Eindruck begraben, den die Villa Clara dem Dorfkern verpasst. Zusammen mit Architekt Adrian Kiener warb er deshalb an der Infoveranstaltung vom Donnerstag für ein Ja zum Kredit von 1,38 Millionen Franken, der zur Sanierung der Aussenhülle benötigt wird. Die Gemeindeversammlung soll ihn am 23. November absegnen. Die Innensanierung, die erst in ein paar Jahren Thema wird, dürfte nochmals etwa 1,7 Millionen Franken kosten.

Schon über 40 Jahre ist die Villa, die 1879 im italienischen Landhausstil erbaut wurde, im Besitz der Gemeinde – ohne, dass sie je renoviert worden wäre. Bereits der Vorbesitzer, so Architekt Kiener, habe das Neurenaissance-Gebäude seinem Schicksal überlassen. Zudem wurde beim Streichen der Aussenfassade in der Vergangenheit ungeeignete Farbe verwendet, die die Feuchtigkeit in den Mauern behielt und den Zerfall beschleunigte. Dieser ist nun weit fortgeschritten. Selbst der Laie erkennt den miserablen baulichen Zustand der Villa, die durch den abbröckelnden Verputz und die schäbigen Fenster und Fensterläden eher an ein besetztes Haus erinnert. Auch sicherheitstechnisch sei die Sanierung dringend nötig, so Schegner. Die Gemeinde trage als Vermieterin die Verantwortung für die Spielgruppenkinder sowie die Angestellten der Bibliothek und des regionalen Sozialdienstes, die die Räume der Villa nutzen würden.

Kantonaler Denkmalschutz?

Und noch ein Grund hat Kölliken, mit der Sanierung vorwärtszumachen: Bei der Denkmalpflege Aargau liegt ein Antrag vom Heimatschutz auf kantonale Unterschutzstellung für die Villa Clara auf dem Tisch. Momentan steht sie unter kommunalem Schutz, der weniger intensive Instandhaltung und Sanierung verlangt. Originalbestandteile wie die alten Fenster könnten ersetzt werden, während sie im Falle des kantonalen Schutzes renoviert und weiterverwendet werden müssten. Wohl ist dem Heimatschutz ebenfalls aufgefallen, dass die Gemeinde der Pflicht, sein kommunales Schutzobjekt gebührend zu unterhalten, nicht nachgekommen ist und will die Villa mit Antrag auf kantonalen Schutz vor dem Zerfall retten. Die Gemeinde hat letztes Jahr Einsprache eingereicht gegen den Antrag. «Wir sind aber mit dem Heimatschutz übereingekommen, dass er den Antrag zurückzieht, wenn wir die Sanierung durchführen», sagt der Ammann. Eine kantonale Unterschutzstellung sei nicht per se schlecht.

Der Kanton würde einen Teil der Kosten übernehmen (15 bis 20 Prozent). Der Gemeinderat, so Schegner, überprüfe derzeit noch, welche Art des Schutzes mehr Vorteile verspreche. Das vorliegende Sanierungsprojekt wurde unter Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege und einem vom Kanton empfohlenen Architekturbüro ausgearbeitet. Die Kostenberechnung basiert auf einem Sanierungsniveau, die sowohl der Gemeinde als auch dem Kanton genehm ist.

«Die Summe ist hoch», sagte Adrian Kiener an der Infoveranstaltung. Doppelt so hoch wie die Aussensanierung eines Einfamilienhauses derselben Grösse. Der Aufwand sei aber nicht vergleichbar. So müssten während der zwei Jahre dauernden Renovierungszeit zahlreiche Verzierungen aus Natur- und Sandstein instand gebracht werden. Alleine von den an die Kopfteile von korinthischen Säulen erinnernde Volutenkonsolen gäbe es 125 Stücke.

Villa weicht Wohnen im Alter

Ein paar hundert Meter weiter, gleich neben dem Kölliker Bahnhof, steht die Villa Breitenegg, die zweite Villa, um die es an der Gemeindeversammlung gehen wird. Ihr Todesurteil ist bereits gefällt. Aus dem dem Studienwettbewerb, den die Ortsbürger letztes Jahr initiierten, ist ein Gewinnerprojekt eines Architekturbüros gewählt worden. Es sieht eine Doppelvilla mit 30 Wohnungen vor und wird vorgängig zur Gmeind präsentiert.

Die Ortsbürgergemeinde kaufte das Gebäude 2008 der Erbengemeinschaft Matter ab. Die Idee von altersgerechten Wohnungen stand schon damals im Raum. Bald war klar: Diese sind mit einem Neubau einfacher zu realisieren. Kurz nach dem Erwerb mietete der Kanton das Gebäude, um Asylbewerber unterzubringen. Als Nächstes muss eine Arbeitsgruppe feststellen, ob das Projekt finanziert werden kann. Wann das sein wird, ist im Moment noch nicht absehbar.