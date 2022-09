Kölliken/Leimbach Zwei Kollisionen: Autofahrer gerieten jeweils auf die Gegenfahrbahn In Kölliken und Leimbach gereit je ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort eine Kollision. Zwei Beteiligte wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Ein BMW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall in Kölliken ereignete sich am Donnerstag um 17.20 Uhr auf der Suhrentalstrasse. Ein 26-jähriger Mann war in einem BMW in Richtung Oberentfelden unterwegs. Dabei geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stiess dort heftig mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.

Eine Ambulanz brachte den 26-Jährigen zur Kontrolle ins Spital. Die Lenkerin des anderen Wagens blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Wie der Unfallverursacher der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei ihm plötzlich schwindlig geworden. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es dann kurz nach 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Leimbach. Dort fuhr ein 79-Jähriger in Richtung Aarau und kam ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Die Folge war eine Kollision mit einem Lastwagen.

Der Senior kollidierte in seinem Fahrzeug mit seinem Lastwagen. Kantonspolizei Aargau

Eine Ambulanz brachte den Senior zur genauen Untersuchung ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lastwagen wurde beschädigt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei nahm dem 79-Jährigen den Führerausweis ab. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: