Kölliken/A1 Heftiger Unfall auf der Autobahn am späten Mittwochabend Ein Unfall hat am Mittwoch kurz vor 23 Uhr zu einem längeren Stau zwischen den Ausfahrten Aarau Ost und West geführt.

Das eine Auto auf der linken, das andere auf der rechten Spur, beide komplett demoliert. So sah es am späten Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, unmittelbar vor der Autobahnausfahrt in Kölliken aus. Sofort bildete sich eine längere, stehende Autokolonne.

Zehn Minuten später trafen erste Einsatzkräfte von Polizei und Notruf ein. Weitere zehn Minuten danach war die Situation soweit unter Kontrolle, dass die weiteren Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Bern unterwegs waren, weiterfahren konnten.

Weitere Angaben über den Unfallhergang oder über die Anzahl Personen, die sich möglicherweise beim Unfall verletzt haben, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. (cri)

