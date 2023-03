Kölliken Zu wenig Freiwillige: Die Ludothek Kölliken steht vor dem Aus Die 1998 gegründete Kölliker Ludothek sucht dringend neue Freiwillige. Ansonsten stehe die Auflösung zur Debatte, erklärt die ehemalige Präsidentin und Gründerin.

Die Ludothek Kölliken ist in der Gemeindeverwaltung untergebracht. Britta Gut



Der Aufruf erfolgte in den sozialen Medien: Die Ludothek Kölliken führt am kommenden Freitagabend eine öffentliche Sitzung durch. Der Anlass ist kein erfreulicher, es geht nicht um das 25-Jahr-Jubiläum, das die Ludothek heuer eigentlich feiern würde. So heisst es in der Einladung: «Wir suchen dringend Verstärkung, ansonsten muss über eine Auflösung der Ludothek diskutiert werden.»

Derzeit bestehe das Team der Ludothek aus einem vierköpfigen Vorstand und zwölf weiteren Mitarbeitenden, erklärt die ehemalige Präsidentin des Vereins und dessen Gründerin, Lilian Rytz, auf Anfrage. Nun erfährt das Team auf Ende Mai – dann endet das Vereinsjahr – einen Exodus, sagt sie: «Aus dem Vorstand treten drei Personen aus, aus dem restlichen Team noch einmal sieben.» Grund dafür sei nicht etwa ein Krach, betont Rytz: «Jemand hat aus Zeitgründen seinen Austritt angekündigt, dann kamen nach und nach weitere dazu.» Übrig blieben sechs Personen, damit liessen sich die Aufgaben des Ludothek-Teams nicht mehr bewältigen.

Mangel an Wertschätzung und andere Prioritäten

Die seien denn auch zahlreich, führt Gründerin Rytz aus: «Zweimal pro Woche ist die Ludothek geöffnet, für eineinhalb Stunden. Da wird nicht nur die Ausleihe betreut, sondern auch die zurückgegebenen Spielsachen kontrolliert und sortiert.» Gerade Letzteres nehme immer mehr Zeit in Anspruch, fügt sie an: «Eigentlich müsste man vor dem Zurückbringen selber kontrollieren, ob die Spielwaren in guter Verfassung sind oder nicht. Das wird seit einiger Zeit häufig mangelhaft oder gar nicht mehr gemacht.»

Der Mangel an Wertschätzung sei einer der Gründe, weshalb man in den letzten Jahren keine neuen Freiwilligen mehr gefunden habe, so Rytz. Sie selber habe in all den Jahren über 60 Personen persönlich angefragt: «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der persönliche Dialog am häufigsten dazu führt, dass sich jemand bei uns engagieren möchte.» Irgendwann habe man aber alle potenziellen Freiwilligen angefragt.

Hinzu komme der gesellschaftliche Wandel, ist sie sich sicher: «Gerade die jungen Mütter, die sich früher häufig in der Ludothek engagiert haben, sind heutzutage vermehrt berufstätig.» Daneben fehle ihnen häufig die Zeit oder auch die Motivation für Freiwilligenarbeit.

Kommt mit dem Jubiläum auch der Schlussstrich?

Finden sich keine neuen Freiwilligen, schliesst die Ludothek Ende Mai, etwa gleichzeitig mit der Feier zum 25. Geburtstag des Vereins. Laut Rytz wäre dies für das Kölliker Dorfleben überaus schade: «Die Ludothek ist am Strohhausmarkt präsent, führt Anlässe wie Senioren-Spieltage im Altersheim oder Spielnachmittage in der Badi durch oder auch das jährlich stattfindende Dog-Turnier.» Letzteres fand übrigens gerade am 17. Februar statt und war restlos ausgebucht. Solche Anlässe würden dem Dorf so verloren gehen. Und schliesslich gäbe es dann in der Region eine Ludothek weniger, fügt Rytz an: «Die nächsten Ludotheken wären in Schöftland, Aarau oder Zofingen – dazwischen gäbe es dann keine mehr.»