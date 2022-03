Kölliken Wegen Steuergesetzrevision: Der Gemeinderat warnt vor höherem Steuerfuss und Leistungsabbau Nimmt der Souverän die kantonale Steuergesetzrevision am 15. Mai an, habe das erhebliche Auswirkungen auf den schon jetzt angespannten Kölliker Finanzhaushalt. Der Gemeinderat stellt Massnahmen in Aussicht.

Der Kölliker Gemeinderat (Gemeindeverwaltung im Bild) befürchtet erhebliche Auswirkungen durch die Steuergesetzrevision. Britta Gut

(10.08.2020)

Kölliken ist die erste Gemeinde, die so offen vor der Annahme der Änderungen im kantonalen Steuergesetz warnt. Die Abstimmung kommt am 15. Mai an die Urne. «Die finanziellen Auswirkungen der zur Abstimmung stehenden Steuergesetzrevision sind für die Gemeinde Kölliken erheblich», verkündet der Gemeinderat in einem Schreiben.

Die finanzielle Lage der Gemeinde (aktueller Steuerfuss 114 Prozent) sei schon jetzt angespannt, auch ohne die durch die Änderungen befürchteten tieferen Steuereinnahmen. Die würden vom Kanton zwar mit Kompensationen abgeschwächt, wie auch mit einer Erhöhung des Finanzausgleichs.

Der Kanton hat in einem Szenario vorgerechnet, dass Kölliken nach dem alten Steuergesetz im Jahr 2025 mit Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen von rund 12,53 Millionen Franken rechnen könnte. Mit den Änderungen, und mit Kompensation und Finanzausgleich eingerechnet, seien rund 12,11 Millionen Franken zu erwarten, also etwas über 400'000 Franken weniger, oder ungefähr 4 Steuerprozenten. Im Vergleich zu den Einnahmen vom letzten Jahr wäre es laut den kantonalen Berechnungen gleichwohl ein Plus von 4,9 Prozent.

Ausfälle werden nicht genügend kompensiert

Und doch ist der Gemeinderat besorgt, wie die für die Finanzen zuständige Gemeinderätin Mirjam Bossard erklärt: «Die Steuereinnahmen steigen zwar, aufgrund des in den nächsten Jahren erwarteten Bevölkerungswachstums. Nur ist die gleiche Entwicklung – auch wegen des Wachstums – für die Ausgabenseite zu erwarten.»

Bevölkerungswachstum bedinge immer auch höhere Ausgaben und Investitionen, das käme in der Kompensation des Kantons aber zu wenig zur Geltung. Bossard führt aus, Kölliken habe in einer Umfrage der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau im September 2021 darauf hingewiesen, dass die revisionsbedingten Steuerausfälle vollständig auszugleichen sind:

«Das scheint – gerade im Hinblick auf die Überschüsse im Finanzhaushalt des Kantons – durchaus möglich zu sein.»

Der Gemeinderat spricht sich in seinem Schreiben nicht offen gegen die Vorlage aus. Und doch schlägt er einen warnenden Ton an: «Der Ausgang der Abstimmung wird sich auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken.» Kölliken könne Mindereinnahmen in der genannten Höhe «kaum ohne Kompensationsmassnahmen in Form von Leistungsreduktion oder Steuerfusserhöhung verkraften». Noch sei es zu früh für Prognosen, in welche Richtung es bei einem allfälligen Ja an der Urne gehen könnte, so Bossard. Für sie ist aber klar: «Wenn die Einnahmen sinken, müssen früher oder später Massnahmen in Betracht gezogen werden.»