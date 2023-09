Kölliken Vizeammann zur Strompreiserhöhung um 150 Prozent: Der Anstieg sei massiv, war aber angekündigt und könnte schlimmer sein Kölliken muss auf nächstes Jahr die Strompreise deutlich erhöhen. Der Aufschrei ist gross – Vizeammann Andreas Von Gunten erklärt, warum man damit hätte rechnen müssen. Gleichzeitig macht er aber auch Hoffnung für die Zukunft.

Kölliken muss die Strompreise im kommenden Jahr massiv erhöhen. Bild: Britta Gut

Seit am Dienstag die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) die Stromtarife 2024 veröffentlicht hat, ist klar, dass schweizweit in nur drei Gemeinden die Preise um mehr als 100 Prozent ansteigen. Alle drei liegen im Aargau, und Kölliken befindet sich mit 150,4 Prozent zwischen Büttikon (157 Prozent) und Lenzburg (122 Prozent) auf dem zweiten Platz.

Dabei hat das Elektrizitätswerk Kölliken bereits Ende August verkündet, dass die Preise aufs nächste Jahr deutlich ansteigen: Bei einem durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt rechnet man mit Mehrkosten von 84 Franken pro Monat oder gut 1000 Franken im Jahr.

Vizeammann Andreas von Gunten nimmt Stellung. Bild: Alex Spichale

Laut Vizeammann Andreas Von Gunten, Verwaltungsratspräsident der Kölliker Energieversorgerin, der EWK Energie AG Kölliken, war die happige Erhöhung mehr als absehbar. Er erklärt auf Anfrage: «Wir müssen auf nächstes Jahr nachholen, was die meisten anderen Gemeinden schon dieses Jahr vollziehen mussten.» Da man den Strom für dieses Jahr glücklicherweise bereits 2020 – und folglich vor der Energiekrise – eingekauft habe, habe man die Preise auf 2023 nur minim angepasst. Von Gunten: «Gleichzeitig haben wir aber die Bevölkerung bereits im letzten Jahr gewarnt, dass auf 2024 die Preise massiv erhöht werden müssen.»

Man habe die Köllikerinnen und Kölliker dazu angehalten, das «günstige» 2023 zu nutzen, um einerseits den eigenen Stromverbrauch zu optimieren und andererseits Rücklagen zu machen, «um die zu erwartende Kostensteigerung in den Jahren 2024 und 2025 abzufedern.» Und: «Durch unsere Beschaffungspolitik und durch Glück konnten wir unserer Bevölkerung ein Jahr mehr Zeit verschaffen, um sich auf die höheren Preise vorzubereiten.»

Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass der steile Anstieg nun für Familien, die finanziell sowieso schon nicht auf Rosen gebettet sind, durchaus problematisch werden kann: «Natürlich habe ich Verständnis, dass die Preiserhöhungen im Einzelfall herausfordernd sein können. Es hätte aber ohne unser gestaffeltes System noch viel schlimmer kommen können.»

Ausserdem zeichne sich – gerade weil der Strom ja im Voraus gekauft wird – bereits eine Linderung ab, so Von Gunten: «Wenn im nächsten Jahr nicht wieder eine Katastrophe passiert, sollten auf 2025 die Preise bereits wieder sinken.» Aber leider nicht auf das alte Niveau, fügt er an: «Der – wichtige und richtige – Umstieg auf eine klimaneutrale Energiepolitik wird noch einige Investitionen in den Netzausbau bedingen.»

Insgesamt habe man auf jeden Fall in Kölliken mit den zukünftig rund 38 Rappen pro Kilowattstunde ab 2024 nicht alles falsch gemacht, resümiert Von Gunten: «Ab nächstem Jahr bewegen wir uns preislich in einem ähnlichen Rahmen wie die umliegenden Gemeinden, auch wenn wir teilweise immer noch deutlich günstiger sind.»

Möglichkeiten zur Abfederung gesucht

Eine dieser umliegenden und weniger günstigen Gemeinden ist etwa Muhen. Die Gemeinde wurde am Mittwoch vom «Blick» in den zehn Schweizer Gemeinden aufgeführt, in denen der Strom am teuersten ist – Muhen landete mit fast 47 Rappen auf Platz 9.

Vizeammann Gertrud Jost erklärt, warum der Strom in Muhen so teuer ist. Bild: zvg

Laut der seit August für die Elektrizitätsversorgung zuständigen Gemeinderätin und Vizeammann, Gertrud Jost, unterscheidet sich die Art und Weise, wie man den Strom beschafft, von Kölliken nicht allzu fest: «Wir hatten einfach Pech.» Die Gemeinde kauft ihren Strom zusammen in einem Energiepool mit anderen Gemeinden wie Oberentfelden (übrigens im «Blick» auf Platz 10), da man so grössere Mengen bestellt und bessere Konditionen erreicht. Wie andernorts ebenfalls drei Jahre im Voraus. Jost: «Uns wurde der Rhythmus zum Verhängnis, da wir gerade im letzten Jahr einkaufen mussten.»

Auch in Muhen seien die Tarife aufgrund von höheren Strompreisen und Abgaben an die Swissgrid und die Eniwa gestiegen, führt Vizeammann Jost aus. Dazu kam noch ein dritter Punkt: «Da unsere Leitungen immer weniger genutzt werden, etwa weil die Bevölkerung mehr Solaranlagen baut, musste man die Tarife erhöhen, damit das Elektrizitätswerk noch kostendeckend operiert.» Insgesamt seien es aber grossmehrheitlich externe Kosten, die vertraglich festgelegt seien und auf welche die Gemeinde folglich keinen grossen Einfluss habe.

Trotzdem überlegt sich der Müheler Gemeinderat laut Jost, wie man den Strompreisschock auf die Bevölkerung ein bisschen abfedern könnte. Sie erklärt: «Eine Überlegung war es, auf nächstes Jahr nicht sämtliche Preiserhöhungen umzuwälzen und das bei der nächsten allfälligen Senkung wieder auszugleichen.» Da man nicht wisse, wann die erfolge, habe man aber davon abgesehen. Trotzdem bleibt das Thema pendent, verspricht Jost: «Der Gemeinderat macht sich an der nächsten Klausursitzung Gedanken, ob und was man machen könnte.»