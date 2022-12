Kölliken Villa Breitenegg: Kantonale Asylunterkunft in der Kritik Die alte Villa Breitenegg in Kölliken ist durch einen Zeitungsartikel in den nationalen Fokus geraten. Sie wird als schimmlige, unterdimensionierte Bruchbude bezeichnet, in der es stinkt und wo Mäuse ihr Unwesen treiben. Der Gemeinderat und die kantonalen Verantwortlichen nehmen nun Stellung – und zeichnen ein dezent anderes Bild.

In der Kölliker Villa Breitenegg sind momentan Asylsuchende untergebracht. Die Bauprofile künden den Abriss der Liegenschaft an. Bild: Florian Wicki

Seit 14 Jahren bringt der kantonale Sozialdienst in der alten Villa Breitenegg in Kölliken, gleich neben dem Bahnhof, Asylsuchende unter. 41 Männer, die sich im laufenden Asylverfahren befinden und vorwiegend aus Afghanistan und der Türkei stammen, wohnen dort.

Einige davon haben sich vergangene Woche an den Blick gewandt, die Boulevardzeitung spricht von einem Hilferuf und titelt: «So eklig ist die Kantons-Asylunterkunft in Kölliken AG.» Nach einem Wasserrohrbruch stinke es in der Villa derzeit unerträglich, zum permanenten Lüften sei es im Dezember aber zu kalt. Weiter sei die Küche der Villa alt, unterdimensioniert und grob verschmutzt, dazu habe es viele Mäuse im Haus, wie ein Bewohner zitiert wird: «Ein Kammerjäger war hier. Er sagte, dass er nichts machen kann. Das Haus sei zu alt.»

Diverse Arbeiten werden gerade ausgeführt

Gerade Letzteres entspreche aber nicht der Wahrheit, erklärt Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl vom Kantonalen Sozialdienst nun auf Anfrage: «Die Schädlingsbekämpfungsfirma, die am 5. Dezember 2022 von den Verantwortlichen der Unterkunft Kölliken kontaktiert wurde, hat die Situation vor Ort beurteilt und die nötigen Schritte zur Beseitigung von Schädlingen unternommen.» Schon damals seien Köder ausgelegt und Löcher in den Wänden gestopft worden, kommende Woche werde ausserdem eine Nachkontrolle durchgeführt. Dass Mäuse in einem Altbau den Weg durch alte Holzböden und Wände finden, sei auch dann nicht völlig auszuschliessen.

Der Wasserschaden, der sich ebenfalls am 5. Dezember ereignet habe, sei behoben worden, fährt Müller fort, der Wasserfleck werde mit einem Trocknungsgerät ausgetrocknet. Und: «Aktuell werden alte Heizkörper kontrolliert und repariert sowie um neue ergänzt, es werden Schlafzimmer und alle Badezimmer gestrichen und neue Kochherde installiert.»

Die Gemeinde Kölliken, deren Ortsbürger dem Kanton das Haus für 5500 Franken im Monat vermieten, wurde vom Kanton informiert. Gemeindeammann Mario Schegner erklärt auf Anfrage, der Gemeinderat stehe mit den zuständigen Personen in Kontakt. Er stellt klar: «Dem Gemeinderat ist der korrekte Umgang mit asylsuchenden Personen ein wichtiges Anliegen.»

Villa soll für Alterswohnungen abgerissen werden

Wie auch die AZ schon verschiedentlich berichtet hat, sind die Tage der alten Villa Breitenegg angezählt. Dereinst sollen an ihrer Stelle insgesamt 31 altersgerechte Wohnungen entstehen. Abbruch der Villa und Baustart waren für 2024 vorgesehen. Laut Stephan Müller vom Kanton ist auch das ein Grund, warum keine grösseren Renovationen mehr vorgenommen, aber immer wieder funktionelle, kleinere Ausbesserungen getätigt wurden.

Der Abrisstermin könnte sich nun nach hinten verschieben, wie Gemeindeammann Schegner ausführt: «Der Abbruch ist noch nicht genau fixiert. Aktuell ist vorstellbar, dass er 2024 oder 2025 erfolgen könnte, sofern die Ortsbürgergemeindeversammlung die noch erforderlichen Kredite bewilligt.»

Dazu gibt es noch ein paar offene Fragen, so Schegner. Deshalb hat die Ortsbürgergemeinde ein Gesuch um einen Vorentscheid bei der Gemeinde eingereicht. So sind die Gebäude beispielsweise 15 statt 13,5 Meter hoch, wie es die Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde eigentlich vorsehen würde.

Gegen das Vorprojekt sind inzwischen auch schon Einwendungen eingegangen, so Schegner: «Die Arbeitsgruppe ‹Breitenegg› ist intensiv an der Arbeit, um allseitig zufriedenstellende Lösungen zu finden beziehungsweise mögliche Anpassungen am Bauvorhaben auszuloten.» Wenn diese Fragen geklärt seien, könne das Baugesuch abschliessend ausgearbeitet und aufgelegt werden. Für die Projektierung beantragt der Gemeinderat der Ortsbürgergemeinde einen Kredit in Höhe von rund 450'000 Franken, später für den Bau noch einmal mehrere Millionen Franken.

Es ist noch nicht klar, wie lange die Villa Breitenegg noch als Asylunterkunft genutzt werden kann. Darüber dürfte man zumindest in Aarau froh sein, wie Stephan Müller vom Kanton erklärt: «Angesichts der angespannten Lage im Asylwesen kann der Kantonale Sozialdienst in der aktuellen Situation nicht darauf verzichten, das Gebäude als Zwischenlösung zu nutzen.»