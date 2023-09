Kölliken Verein stellt Kunst aus, um sich zu finanzieren Um seine sozialen Tätigkeiten zu bezahlen, veranstaltet der Kölliker Verein Soulman eine Ausstellung. Die gezeigten Werke können schliesslich erstanden werden.

Der Verein Soulman veranstaltet eine Kunstausstellung in der Alten Wagnerei in Kölliken. Im Bild (von links): Jenna Lüscher, David «Soulman» Spielmann, Rahel Spielmann. Bild: zvg

Eine «faszinierende Vielfalt künstlerischen Schaffens, die nicht nur Freude schenkt, sondern auch einen sozialen Zweck erfüllt.» Die will der Kölliker Verein Soulman präsentieren.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, hilfsbedürftigen, älteren Menschen in der Region Zeit und Freude zu schenken. Sei es etwa mittels Haus- oder Heimbesuchen, Spaziergängen oder mit der Begleitung beim Einkauf oder beim Arztbesuch. Da dies ohne finanzielle Unterstützung auf Dauer nicht möglich ist, hat sich der Verein nun eine besondere Finanzierungsmöglichkeit ausgedacht.

Im Vereinslokal von Soulman, in der alten Wagnerei am Kölliker Kunzhubel, wird gerade eine Ausstellung aufgebaut. David Spielmann, Gründer und Kopf des Vereins, erklärt: «Die Vielfalt im künstlerischen Schaffen jedes einzelnen Menschen ist so gross, dass wir diese Schätze der Kunst nicht unbeachtet lassen dürfen. Deshalb haben wir uns entschlossen, Kunstwerke zu sammeln, die entweder niemand mehr gebrauchen konnte oder übersehen wurden.»

Diese Werke, in der ersten Ausgabe der Ausstellung sind es besonders jene des vor vier Jahren verstorbenen Berner Kunstmalers Paul Messner, kann man nun in Kölliken kaufen. Und zwar am Samstag, 23. September, von 9 bis 16 Uhr.