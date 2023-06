Kölliken Vandalismus am Bahnhof Kölliken: Unbekannte demolieren Selecta-Automat mit Steinen Am Wochenende wurde am Bahnhof Kölliken ein Selecta-Snackautomat mit Steinen demoliert. Der Sachschaden geht in die Tausenden, die Ermittlungen der Kantonspolizei laufen bereits.

In der Nacht auf den 18. Juni wurde am Bahnhof Kölliken ein Selecta-Automat beschädigt. Bild: zvg/Kapo Aargau

In Kölliken waren am letzten Wochenende Vandalen unterwegs. Davon zeugen Spuren am Bahnhof: Der dortige Selecta-Automat wurde mit Steinen beschädigt.

Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Aargau dürfte sich der Zerstörungsakt am Sonntag, 18. Juni, um 1 Uhr in der Nacht zugetragen haben. Die Ermittlungen zur Täterschaft laufen derzeit, so der Sprecher weiter. Offenbar werden dafür die Videos der Überwachungskamera ausgewertet.

Was das Ziel der Täterschaft war, lässt sich aktuell nicht sagen. Selecta-Automaten werden immer wieder das Ziel von Vandalismus – häufig räumen die Täter die Automaten aus, wenn sie die Scheibe durchbrochen haben. Wenn das auch in Kölliken das Ziel war, gelang es jedenfalls nicht. Dazu sagt der Kapo-Sprecher: «Die Scheibe blieb intakt, es wurde nichts aus dem Automaten entwendet.» Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens 2000 Franken betragen.

Bei der Regionalpolizei Zofingen, in deren Zuständigkeit die Gemeinde Kölliken liegt, hat man den Vorfall auch registriert. Es liege keine Häufung solcher Beschädigungen vor, sagt ein Sprecher: «In den letzten drei Wochen fanden keine weiteren Vandalenakte oder anderweitige mutmassliche Sachbeschädigungen in Kölliken statt, weshalb es sich bei der vorliegenden Angelegenheit um einen Einzelfall handelt.»