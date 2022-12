Kölliken Tempo 30 in der Dorfzone: Der Kölliker Gemeinderat sucht Verbündete Kölliken denkt innerorts über die Einführung von Tempo-30-Zonen nach. Das betrifft aber die Kantonsstrasse, wo per se 50 gefahren werden dürfen soll. Darum will sich das Dorf mit anderen zusammentun, die ähnliche Pläne haben.

Kölliken hat Tempo 30 in der Dorfzone als Vision ‒ nun sucht sich der Gemeinderat Verbündete, die sein Ziel teilen. Symbolbild: FRE

Ein Tempo-30-Regime in der Dorfzone, das ist derzeit vielen Gemeinden ein Anliegen. Handelt es sich dabei doch um die Dorfzentren, in denen häufig das öffentliche Leben der Gemeinde stattfindet. Aus Sicht der Gemeinden täte eine Verkehrsberuhigung dieser Zone folglich gut.

Obwohl innerorts gelegen, handelt es sich oft um Kantonsstrassen. Naturgemäss divergieren die Bedürfnisse. Der Kanton will den Verkehr voranbringen, deshalb sind Versuche, auf diesen Strassen die erlaubte Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h zu senken, häufig gescheitert. Eine Ausnahme dazu ist die Aarauer Bahnhofstrasse, wo im nächsten Jahr ein Testbetrieb starten soll.

Nun kommt Bewegung in die Sache, ausgehend vom anderen Ende des Kantons. Und zwar aus dem unteren Bünztal, quasi von Othmarsingen in Richtung Zürich hinab bis Waltenschwil und Uezwil. Der dortige Regionalplanungsverband gründet eine Interessengemeinschaft (IG) für Gemeinden, die sich die Möglichkeit eröffnen möchten, innerorts auf Kantonsstrassen ein Tempo-30-Regime einzuführen.

Der Verband hat alle Aargauer Gemeinden ab einer Grösse von 7000 Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen. Ausgeschlossen wird aber niemand, erklärt Arsène Perroud, Gemeindeammann von Wohlen und Vorsitzender des Verbands: «Natürlich dürfen auch interessierte Gemeinden dazukommen, die kleiner sind.» Bisher hätten sich deren 25 gemeldet, weitere Antworten trudelten laufend ein. Losgehen soll es im kommenden Jahr: «Ende Februar findet ein erstes Treffen statt.»

Zu den 25 Gemeinden gehört – neben Zofingen – auch Kölliken, wie die Gemeinde kürzlich verkündet hat. Das leuchtet ein, hat doch gerade Kölliken in seiner Vision, wie das Dorf 2035 aussehen soll, auch ein solches Projekt erwähnt. Gemeindeammann Mario Schegner erklärte im Sommer, durch den Anschluss an die Autobahn A1 sei die Gemeinde schon jetzt besonderem Mehrverkehr ausgesetzt. Und: «Ohne vernünftige Verkehrsplanung wird sich das auch nicht ändern.» Deshalb soll zum einen die Zufahrt zur Autobahn ab 2035 nicht mehr durch das Dorf, sondern über eine Umfahrung verlaufen. Zum andern soll eben in der Kernzone im Dorf – die Abschnitte sind unter Berücksichtigung der Schulwegsicherheit und anderen zentralen Parametern noch zu definieren – Tempo 30 herrschen.

Spruchreif sei das natürlich noch nicht, erklärt Schegner auf Anfrage, die Vision bleibe vorerst was sie sei, eine Vision. Und doch wolle man bereits jetzt Grundlagen erarbeiten, damit der Prozess, wenn er dann im Dorf mal anlaufe, auch Aussicht auf Erfolg habe: «Stand heute ist der Kanton nicht daran interessiert, auf Kantonsstrassen innerorts die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren.»

Aus diesem Grund wolle sich der Gemeinderat nun ebenjener IG anschliessen: «Wir teilen alle das Bedürfnis, unsere Dorfzone zu beruhigen, also macht es Sinn, uns auszutauschen.» Dazu kommt ein weiterer Gedanke: «Es wirkt natürlich anders, wenn 25 Gemeinden auf den Kanton zugehen, als wenn es ‹nur Kölliken› ist, zusammen sind die Erfolgsaussichten mit dem Kanton eine gute Lösung zu definieren besser.»