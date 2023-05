Kölliken Scheidgasse Nord: Fünf neue Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen geplant In Kölliken soll dereinst eine neue Überbauung entstehen. Nun liegt der Gestaltungsplan Scheidgasse Nord zum Beschluss auf.

Auf dem Areal Scheidgasse Nord sollen fünf Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Der Gestaltungsplan liegt auf. Bild: Florian Wicki

Kölliken steht in einer rasanten Wachstumsphase. Ende 2021 wohnten noch 4640 Personen im Dorf, ein Jahr später waren es bereits deren 4766. Laut Prognosen des Kantons wird die Gemeinde die 5000er-Schwelle in vier Jahren erreichen.

Ausdruck dieses Wachstums ist etwa die neue Überbauung, die auf der Brache nördlich der Scheidgasse – gleich neben dem Kindergarten – gebaut werden soll. Im von der Zofinger Strebel Architektur AG erarbeiteten Richtprojekt stehen fünf Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen, die auf dem 8268 m² grossen Areal gebaut werden sollen. Und darunter zwei Einstellhallen. Der Wohnungsmix soll 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen beinhalten.

In fünf Mehrfamilienhäusern sollen auf jeweils 34 Wohnungen entstehen. Bild: zvg

Die Gebäude werden dreigeschossig geplant. Auch deshalb hat die Bauherrin, die Moosleerber Hans Hunziker AG, zusammen mit der Gemeinde einen Gestaltungsplan ausgearbeitet: Da das Gebiet in der Wohnzone W2 liegt, wären sonst nur zwei Geschosse erlaubt.

Altes Haus soll abgerissen werden

Drei Gebäude sollen im westlichen und zwei im östlichen Teil der Parzelle gebaut werden. Dazwischen ist ein Vorfeld geplant, welches mit Stauden, Sträuchern und Bäumen in einen halböffentlichen und einen privaten Bereich unterteilt werden soll.

Das Bauprojekt soll etappiert werden. Auch, weil dafür ein altes Haus abgerissen werden muss, in dem heute noch Menschen wohnen: Das «Weinhändlerhaus» an der Scheidgasse 24 stammt aus der Zeit um 1830 und ist im Kurzinventar des Buches «Kunstdenkmäler des Kantons Aargau; Band 1» aus dem Jahr 1991 dokumentiert. In der letzten Teilrevision der Kölliker Bau- und Nutzungsordnung wurde die Inventarisierung nicht mehr vorgenommen.

Bis am 6. Juni liegt der Gestaltungsplan auf der Gemeindeverwaltung Kölliken auf, in dieser Zeit können unterlegene Einsprecher noch Beschwerde einreichen. Danach wird der Plan dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt.