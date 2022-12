Kölliken Gemeindeammann Mario Schegner zur Sondermülldeponie: «Die Schritte wurden korrekt durchlaufen» Mario Schegner, der parteilose Gemeindeammann von Kölliken, erklärt das Vorgehen des Gemeinderats hinsichtlich des Sondermülldeponie-Traktandums an der Gmeind.

Die Zonen für die ehemalige Sondermülldeponie Kölliken wurden an der Gmeind festgelegt. Noch ist der Entscheid nicht rechtskräftig. Bild: Philipp Muntwiler

An der Kölliker Gemeindeversammlung vom 13. Mai wurde die Teilrevision Nutzungsplanung angenommen und damit wurden die Zonen bestimmt für das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie (SMDK). Mit 46 Ja- gegen 16 Nein-Stimmen nahm der Souverän den Antrag deutlich an.

Die Zeit drängt. Nur mit einer gültigen Nutzungsplanung kann das Baugesuch für den nächsten Auffüllungsschritt ausgearbeitet werden. Und der Schritt ist nötig, um den Hang und damit die oberhalb der Hofstrasse gelegenen Häuser zu stabilisieren. Jedes Jahr rutscht der Hang um einen Zentimeter weiter ab.

Einen Tag nach dem Entscheid kündigte Pro Natura Aargau an, Beschwerde einzureichen, sollte bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zwischen ihnen und dem SMDK-Konsortium keine Vereinbarung unterzeichnet werden. Die Vereinbarung, die die Ausgestaltung hinsichtlich Amphibienlaichgebiet und Bio-Landwirtschaft regelt, hätte idealerweise vor dem 13. Mai unterzeichnet werden sollen, anscheinend wurden sich Pro Natura und SMDK-Konsortium nicht einig. Der Kölliker Gemeindeammann Mario Schegner erklärt, wie nun weiter verfahren wird.

Die Gemeindeversammlung hat am 13. Mai die Teilrevision Nutzungsplanung und damit die Zonen für das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie genehmigt. Was folgt nun als Nächstes in dieser Sache?

Mario Schegner: Es erfolgt das Abwarten der Rechtskraft des Gemeindeversammlungs-Beschlusses. Die Referendumsfrist läuft am 20. Juni 2022 ab.

Mario Schegner bei einem Interview mit unserer Zeitung im Januar 2021. Alex Spichale

Mit Naturschutzorganisationen, die während der Auflagefrist Einwendung eingereicht hatten, führte der Gemeinderat noch bis Ende April Verhandlungen. Wie endeten diese?

Im Sinne der Aufgaben und Vorgaben aus dem Baugesetz hat der Gemeinderat, in der Regel nach Durchführung einer Einigungsverhandlung, über die Einwendungen zu entscheiden. Das sind keine Verhandlungen, wie man sie etwa aus dem Geschäftsleben kennt. Es gilt zu prüfen, ob die Einwendungen aufgrund der Rechtslage geschützt werden können oder nicht. Die Einigungsverhandlungen fanden am 27. September 2021 statt. Der Gemeinderat hat darüber am 25. April 2022 entschieden bzw. die während der Auflagefrist gestellten Begehren abgewiesen.

Parallel zu den Einwendeverhandlungen arbeitete das SMDK-Konsortium mit den Naturschutzorganisationen eine Vereinbarung bezüglich Bio-Landwirtschaft und Wasserversorgung für das Amphibiengebiet aus. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Vereinbarung und der Abstimmung über den Nutzungsplan?

Keiner. Es gilt zu differenzieren zwischen dem Verfahren betreffend Teilrevision des Nutzungsplanes und allfälligen Vereinbarungen zwischen Naturschutzorganisationen und der SMDK über die künftige Gestaltung des Areals oder andere Punkte. Die SMDK hat mit den lokalen Organisationen eine Vereinbarung abgeschlossen. Darin wurde unter anderem vereinbart, dass die Einwendungen zurückgezogen werden. Dies ist auch so erfolgt und die Einwendungen sind somit verfahrensrechtlich durch Rückzug erledigt worden. Ob eine Vereinbarung zwischen der SMDK und den nationalen Organisationen unterzeichnet wird, liegt nicht im Entscheid der Gemeinde.

Werden Anliegen der Naturschutzorganisationen nun automatisch in das Baugesuch einfliessen?

Die Vereinbarung zwischen der SMDK und den lokalen Organisationen beinhaltet Elemente, welche privatrechtlich, zum Beispiel im Rahmen von Pachtverträgen, zu regeln sind und solche, die baulicher Art sind. Ein Baugesuch ist durch die Grundeigentümerin oder den Grundeigentümer einzureichen und obliegt dem ordentlichen Genehmigungsverfahren, in welches auch die kantonalen Fachstellen einzubeziehen sein werden.

Pro Natura Aargau droht mit einer Verbandsbeschwerde gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung, was den nächsten Schritt der Hangstabilisierung verzögern könnte. Wäre es aus taktischen Gründen nicht klüger gewesen, man hätte das Traktandum vertagt, bis eine Vereinbarung unterschrieben ist?

Der Verfahrensablauf zur Nutzungsplanungsänderung gibt die Schritte und den Inhalt des Verfahrens vor. Diese sind korrekt durchlaufen. An der Einigungsverhandlung waren die Verbände beteiligt. An der Gemeindeversammlung wurde das Traktandum angenommen. Alle weiteren Verhandlungen zwischen SMDK und Pro Natura laufen auf dem privatrechtlichen Weg und sind nicht Gegenstand des Verfahrens.