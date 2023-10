Kölliken Franziska Dietz Alberti will in den Gemeinderat: «Was mich beschäftigt, sind die grossen Ungleichheiten zwischen den Menschen» Am 22. Oktober wird in Kölliken ein neues Mitglied für den Gemeinderat gewählt. Für die SP tritt die 37-jährige Franziska Dietz Alberti an.

Franziska Dietz Alberti will für die SP in den Kölliker Gemeinderat. Bild: Severin Bigler

In Kölliken schliesst sich der Kreis für sie: Franziska Dietz Alberti ist hier geboren und aufgewachsen. Nach einem Zwischenstopp in Aarau wohnt sie nun im Haus ihrer Grosseltern und möchte für die SP in den Gemeinderat.

Die 37-jährige Mutter von drei Kindern (7, 10 und 11 Jahre alt) hat nach der Kantonsschule berufsbegleitend den Bachelor in Sozialer Arbeit mit der Vertiefung Kindheit und Jugend an der Fachhochschule in Olten absolviert. Danach folgten verschiedene Weiterbildungen, etwa in Schulsozialarbeit und Medienpädagogik. Während ihrer Ausbildungszeit hat Dietz Alberti als Betreuerin in einer Wohngruppe für Menschen mit einer Behinderung und als Sozialberaterin in einer Rehaklinik gearbeitet. Seit gut zwei Jahren ist sie als Bibliothekarin in einem 20-Prozent-Pensum in der Gemeindebibliothek Suhr für Jugendmedien zuständig.

Vor fünf Jahren kam Dietz Alberti zurück nach Kölliken. Sie erklärt: «Meine Grossmutter konnte nicht mehr alleine im Haus wohnen.» Durch eine glückliche Fügung konnte sie zusammen mit ihrem Mann das Haus übernehmen. Und selber umbauen: «Ich mache gern etwas mit den Händen, also haben wir die Renovationen selber übernommen.» Nun wohnt sie mit ihrer Familie und einem kleinen Haus-Zoo – zwei Hasen, drei Hühner und zwei Mini-Schweinchen – im Kölliker Oberdorf.

«Hier sind persönliche Angriffe eher nicht zu erwarten»

Der Umbau habe viel Zeit in Anspruch genommen, doch für Dietz Alberti war schon vor ein paar Jahren klar: «Sobald ich wieder Kapazitäten habe, möchte ich mich wieder mehr im Dorf engagieren.» Sie lebe mit ihrer Familie hier und sei in Kölliken stark verwurzelt. «Für mich ist es selbstverständlich, auch etwas zurückzugeben», führt sie aus. Als dann Vizeammann Andreas Von Gunten als Bildungsvorsteher der Gemeinde seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gab, war für sie der richtige Moment gekommen: «Ich habe die Kapazität, und mein Hintergrund passt sehr gut für das frei werdende Ressort.»

Trotzdem hat sie sich viele Gedanken gemacht, ob ein solches Amt das richtige für sie ist: «Ich habe mir das wahnsinnig gut überlegt – sich exponieren, gerade wenn man eine Familie hat, ist nicht ohne.» In Kölliken aber, hätten ihr verschiedene amtierende und ehemalige Lokalpolitiker erklärt, gehe das: «Hier im Dorf sind persönliche Angriffe eher nicht zu erwarten, das gehört nicht zu uns.»

Dietz Alberti erhält viel Support aus Kölliken, besonders von den anderen Parteien: Die Grünen & Bäretatze und die EVP stehen ebenfalls hinter ihrer Kandidatur. Auch die Bürgerlichen, also die FDP und die SVP, waren nach einem Kennenlern-Anlass voll des Lobes. Die beiden Parteien haben nach dem Anlass Stimmfreigabe beschlossen, was man im Wahljahr ebenfalls als implizite Unterstützung werten kann. Weiter hat sie ein Unterstützungskomitee, dem über 50 Personen angehören.

Mehr Austausch, mehr Vertrauen

Fragt man Dietz Alberti, was sie im Kölliker Bildungsressort anders als ihr Vorgänger und Parteigenosse machen würde, lobt sie zuerst dessen bisherige Arbeit. Es habe aber wie immer auch noch Potenzial für Veränderungen: «Die Kölliker Schule hat – wie alle Schulen – ihre Herausforderungen, besonders mit dem Lehrpersonenmangel und der Digitalisierung.» Zudem, das weiss sie als Mutter selber, sorge jeder Lehrpersonenwechsel bei den Eltern für Befürchtungen, ob denn alles weiter läuft wie bisher, oder ob es Veränderungen gibt. Ihr Rezept: «Das braucht einen guten Austausch, und auch Vertrauen, da könnte man sicher noch weiter daran arbeiten.»

Generell ist das Zusammenleben – am liebsten natürlich ein solidarisches – sehr wichtig für sie: «Was mich beschäftigt, sind die grossen Ungleichheiten zwischen den Menschen, dass wir nicht immer weiter auseinanderdriften.» So will sie sich auch dafür einsetzen, dass gerade für Kinder Chancengleichheit angestrebt wird: «Dass sie gute Möglichkeiten und die Chance haben, aus ihrem Leben etwas zu machen.» Andere Menschen zu akzeptieren habe sie schon früh in der Kindheit gelernt, erklärt sie: «Mit einer Offenheit auf die Welt zugehen, mit einer wohlwollenden Art allen Menschen gegenüber.»