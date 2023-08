Kölliken Die Stef Schweiz AG baut ein neues Kühllager für 11 Millionen Franken Das Logistikunternehmen will 2024 eine neue Lagerhalle eröffnen. Gleichzeitig kauft es einen Konkurrenten aus der Region auf.

Auf der Wiese neben der bestehenden Halle in Kölliken entsteht das neue Tiefkühllager. Bild: Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Im Moment beschäftig die Stef Schweiz AG rund 120 Menschen in Kölliken. Diese Zahl könnte schon bald steigen. «Für den Betrieb der zusätzlichen Lagerkapazitäten wird es Neueinstellungen geben», sagt Catherine Marie, Kommunikationsverantwortliche der Stef-Gruppe, auf Anfrage.

Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des Standorts Kölliken will das französische Logistikunternehmen eine zweite Lagerhalle in der Gemeinde bauen. Das Baugesuch liegt noch bis zum 13. Mai auf. Eigentlich ist die Firma hauptsächlich in der Westschweiz tätig.

Das bestehende Normalkühl- und Tiefkühlhochregal ist gemäss Baugesuchsunterlagen zu klein geworden. Marie bestätigt: «Aufgrund der Entwicklung des Standorts Kölliken und der hohen Auslastung in den letzten Monaten hat Stef Suisse beschlossen, den Standort zu erweitern.»

Das Hochregal-Tiefkühlhaus soll rechts neben die bestehende Halle gebaut werden. Auf einer Fläche, die so gross ist wie zwei Fussballfelder.

Geht alles nach Plan, könnte die Standorterweiterung bereits 2024 weitere Stellen in Kölliken schaffen. Dann plant das Unternehmen, die neue Halle in Betrieb zu nehmen. «Die zusätzlichen Lagerkapazitäten in Kölliken werden es ermöglichen, den Bedarf mittelfristig zu decken», erklärt Marie.

Solarpanels auch auf der neuen Halle

Vor knapp einem Monat hat das Unternehmen seinen Jahresabschluss publiziert (AZ berichtete). Darin wurde unter anderem das Standbein Kölliken als Grund für das gute Resultat der Firma aufgeführt.

Alleine im vergangenen Jahr erzielte die Stef AG einen um 11,5 Prozent höheren Umsatz. Nun soll laut Baugesuch für 11 Millionen Franken ausgebaut werden. Der erste Bau der Firma an diesem Standort kostete sie rund 35 Millionen Franken.

Genau wie die bisherige Halle wird auch die neue für die Logistik von Frisch- und Tiefkühlprodukten benötigt. Einer der Stef-Kunden ist die Molkereigruppe Emmi. Von Kölliken aus werden Supermärkte und Grosshändler in der ganzen Schweiz beliefert.

Auf den gesamten 2900 Quadratmetern Dach ist eine Fotovoltaikanlage vorgesehen. So, wie es schon beim ersten Kölliker Stef-Gebäude (8500 Quadratmeter) der Fall war.

Die alte Halle fungiert als Zwei-Temperatur-Standort, die neue als reines Hochregal-Tiefkühllager. «Mit dem Ausbau des Standorts Kölliken setzt die Stef-Gruppe ihre Entwicklung in der Deutschschweiz fort», hält Catherine Marie fest. Neben dem Ausbau des noch jungen Standorts Kölliken wird dieser Ausbau auch mit anderen Methoden erreicht:

Schon Ende Juni 2022 will die Stef AG die Übernahme des Logistikunternehmens Frigosuisse sowie ihres Lagergebäudes in Möhlin abschliessen. Das gibt die Stef AG in einer Medienmitteilung am Dienstagnachmittag bekannt.

Mit der Frigosuisse hat die Stef eines der drei grossen Kühlzentren der Region für sich gewonnen. Der Coop in Schafisheim und die Migros in Neuendorf haben ebenfalls solche Logistikzentren.