Kölliken Die erste Gewerbeausstellung seit sieben Jahren – und das mit einem neuen Konzept Am letzten Wochenende der Herbstferien findet in Kölliken die KÖGA'22 statt, die Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Kölliken-Uerkental. Das Konzept weicht deutlich ab von der letzten Ausgabe, zur Freude der Ausstellenden.

Das Festgelände der Kölliker Gewerbeausstellung vom 14. bis 16. Oktober 2022: Grüne Fläche in der Mitte ist der Parkplatz, zvg

Am letzten Wochenende der Herbstferien, genauer vom 14. bis und mit 16. Oktober, findet in Kölliken die KÖGA’22 statt – die nächste Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Kölliken-Uerkental. Nach einer langen Wartezeit, die durch die Coronakrise nicht unbedingt kürzer wurde, tue es einer lebendigen Gemeinde wie Kölliken gut, «wieder einmal an so einem attraktiven Anlass zusammenzukommen», erklärt der Präsident des Organisationskomitees, der Kölliker Architekt Klaus Reihlen.

Die Verbundenheit, welche die Ausstellung ausstrahlen soll, zeigt sich auch am Motto der diesjährigen Messe, das «metenand – förenand!» lautet. Um das auch gebührend zu verkörpern, wird die diesjährige Gewerbeausstellung nach einem neuen Konzept aufgestellt:

«Wir fanden es nicht mehr zweckmässig, dass jeder Aussteller ein eigenes Kabäuschen mit zwei Seitenwänden und einer Theke hat.»

Stattdessen habe man sich für Gemeinschaftsstände entschieden, in denen mehrere Firmen miteinander ausstellen. Das komme bei den rund 50 Ausstellern, die bereits zugesagt haben, grösstenteils sehr gut an, wie sich am Informationsanlass vor zwei Wochen gezeigt habe. Reihlen ist begeistert: «Es hat uns vom Organisationskomitee enorm gefreut, wie sich unter den Ausstellern bereits Gruppen gebildet haben, die zusammen einen Stand besetzen wollen – und die bereits voller Kreativität und Elan mit der Planung begonnen haben.»

Auch die Gemeindeverwaltung ist mit von der Partie

Nun gehe es in die Detailplanung. Wie schon in der gesamten Konzeptplanung wird das Komitee auch hier durch die Imageworker AG unterstützt, ein Beratungsunternehmen, das sich unter anderem auf Gewerbeausstellungen spezialisiert hat. Weiter weiss das Komitee auch die Gemeinde selber hinter sich, denn die musste die Ausstellung in diesem Jahr bewilligen, so Reihlen.

«Nach der letzten Durchführung teilten uns Aussteller mit, dass sie die nächste Messe lieber am letzten Wochenende der Herbstferien durchführen möchten, und nicht mehr mittendrin.»

Denn mit Aufstellen, Durchführung und Abbau hätten die Gwerbler gar keine Ferien mehr gehabt. Das führte zu einer Kollision mit dem Schulbetrieb, da die Ausstellung in der Turn- und in der Mehrzweckhalle der Schule Kölliken stattfindet, so Reihlen: «Nach dem Abschluss der Ausstellung am Sonntagabend brauchen wir sicher noch zwei Tage für den gesamten Abbau.» Schule und Gemeinderat hätten die Ausnahmesituation aber genehmigt.

Bei dieser Gelegenheit fragte das Komitee den Gemeinderat auch gleich an, ob sich die Gemeindeverwaltung – als Betrieb – nicht auch zu den Ausstellern gesellen möchte. Mit Erfolg, wie Reihlen gern verkündet: «Die Gemeinde wird auch an der Ausstellung teilnehmen und dabei ihre verschiedenen Dienstleistungen präsentieren.»

Die Durchführung eines solchen Anlasses ist nicht nur eine grosse organisatorische Aufgabe, sondern in dieser Dimension auch kostenintensiv; da weder für den Eintritt noch für den Parkplatz eine Gebühr verlangt wird, müsste sich die Veranstaltung allein über die Standgebühren finanzieren. Gäbe es da nicht noch die Sponsoren, so Reihlen: «Diese haben uns bis jetzt zusammengerechnet einen fünfstelligen Betrag zugesichert.»

Für Gewerbler, die bisher zurückhaltend, waren gibt es noch die Möglichkeit, Standflächen im Aussenbereich zu reservieren. Da hat es noch einige Quadratmeter zur Verfügung.