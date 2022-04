Kölliken Coronaprognosen haben sich nicht erfüllt – doch die Situation bleibt angespannt Statt mit dem befürchteten Aufwandüberschuss schliesst die Kölliker Jahresrechnung mit einem ordentlichen Plus ab. Trotzdem reduziert sich das Nettovermögen der Gemeinde.

Kölliken (Gemeindeverwaltung im Bild) präsentiert ein deutlich positiveres Jahresergebnis, als im Budget ursprünglich angenommen wurde. Britta Gut

(10. August 2020)

Ganz so schlecht sieht es nicht aus: Vor einer Woche warnte der Kölliker Gemeinderat vor der kantonalen Steuergesetzrevision, die am 15. Mai zur Abstimmung gelangt. Die durch die Revision befürchteten tieferen Steuereinnahmen hätten erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Gemeinde, die sowieso schon angespannt sei. Der Gemeinderat stellte sogar Steuerfusserhöhungen und Leistungsabbau in den Raum, wenn sich die Lage nicht bessert.

Der gestern publizierte Jahresabschluss dürfte zumindest ein bisschen für Entspannung sorgen. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von rund 1,36 Mio. Franken schliesst die Rechnung 2021 mit einem Gewinn von rund 448‘000 Franken ab, also um die 911'000 Franken besser als angenommen.

Alle Steuerarten im dunkelgrünen Bereich

Für das bessere Ergebnis waren die deutlich höheren Steuererträge verantwortlich, teilt Kölliken (Steuerfuss 114 Prozent) mit. Über alle Steuerarten wurden rund 1,75 Mio. Franken mehr in Rechnung gestellt als budgetiert. Die Schlussfolgerung des Gemeinderats: «Die pandemiegeprägten, reduzierten Steuerprognosen erwiesen sich als nichtzutreffend.»

Mit einem Ertrag von rund 10,56 Mio. Franken (9,45 Mio. Franken Budget) schenkten besonders die ordentlichen Steuern ein, sprich die Einkommens- und Vermögenssteuern, die etwa 1,1 Mio. Franken über dem Budget lagen. Aber auch in allen anderen Bereichen wurden die Erwartungen der Gemeinde übertroffen: Die Quellensteuern beliefen sich auf rund 213'000 Franken (170'000 Franken Budget), die Aktiensteuern auf etwa 774'000 Franken (415'000 Franken Budget) und die Sondersteuern – also Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Nach- und Strafsteuern sowie Hundesteuern – auf rund 525'000 Franken (287'000 Franken Budget).

Prämienverbilligung senkt Sozialhilfeausgaben

Auch die Ausgaben waren teilweise höher als erwartet, sagt die Gemeinde. So zum Beispiel der Sach- und Betriebsaufwand, der rund 140‘300 Franken höher war als budgetiert. Das lasse sich im Wesentlichen durch höhere Honorare von externen Beratern sowie Miete und Unterhalt von Liegenschaften – der provisorische Schulraum als Beispiel – begründen.

Gleichzeitig seien die Ausgaben für die materielle Hilfe im vergangenen Jahr weiter angestiegen, auch wenn sich die Fallzahlen nach der starken Zunahme im Jahr 2018 stabilisiert hätten. In dem Bereich seien aber auch die Einnahmen gestiegen, und zwar gegenüber dem Vorjahreswert deutlich, sodass unter dem Strich rund 214'000 Franken weniger ausgegeben wurde als budgetiert. Die höheren Einnahmen, die jährlich stark variieren können, seien vor allem auf Rückerstattungen von Krankenkassenprämienverbilligungen und Leistungen der Arbeitslosen- oder Sozialversicherung zurückzuführen.

Vermögen pro Köllikerin und Kölliker sinkt

Der Gewinn in der Jahresrechnung vermag die Investitionen der Gemeinde aus demselben Jahr nicht vollständig decken. Die Netto-Investitionen beliefen sich auf rund 1,48 Mio. Franken, die grössten (gerundeten) Posten seien dabei die Sanierung der Aussenhülle der Villa Clara (706’000 Franken), die Schulinformatik (384’000 Franken), die Beiträge an die Sanierung der Kantonsstrasse K 235 (283’000 Franken) sowie das Mobiliar für das Schulprovisorium (128’000 Franken).

Wenn die Investitionen nicht durch den Ertragsüberschuss finanziert werden können, wird der Rest aus dem Gemeindevermögen bezahlt. Das hat sich nun folglich reduziert und beträgt noch rund 8,9 Mio. Franken oder 1’926 Franken pro Einwohnerin und Einwohner (Vorjahreswert 1‘968 Franken).